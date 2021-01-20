Александра Скичко Кабмин решил назначить губернатором

Скичко может возглавить Черкасскую ОГА, сообщил нардеп.
Народному депутату от партии Слуга народа и в прошлом телеведущему и шоумену Александру Скичко светит пост губернатора.
Кабмин одобрил назначение Скичко главой Черкасской областной госадминистрации, написал в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.
"Слуга народа" выступил на заседании правительства перед назначением – презентовал коротко свои планы относительно развития Черкасской области, сообщает Telegram-канал Klymenko Time.
В Украине председателей местных госадминистраций на пост назначает президент Владимир Зеленский по представлению правительства. Также глава государства может увольнять губернаторов.
Александр Скичко – что о нем известно
- Родился 28 апреля 1991 года, имеет высшее образование, живет в Черкассах, получил полномочия народного депутата 29 августа 2019-го, говорится на сайте Верховной Рады.
- Осенью 2020 года во время местных выборов баллотировался на пост мэра Черкасс, однако проиграл.
- До начала политической карьеры работал на телевидении. В частности в 2017 году был одним из ведущих международного песенного конкурса Евровидение, который проходил в Киеве.
Автор: Екатерина Присяжнюк