Александра Скичко Кабмин решил назначить губернатором

Александр Скичко может стать губернатором / УНИАН

Народному депутату от партии Слуга народа и в прошлом телеведущему и шоумену Александру Скичко светит пост губернатора.

Кабмин одобрил назначение Скичко главой Черкасской областной госадминистрации, написал в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.

"Слуга народа" выступил на заседании правительства перед назначением – презентовал коротко свои планы относительно развития Черкасской области, сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

В Украине председателей местных госадминистраций на пост назначает президент Владимир Зеленский по представлению правительства. Также глава государства может увольнять губернаторов.

Александр Скичко – что о нем известно