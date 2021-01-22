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"Чтит бандеровцев и радикалов": в Госдуме разразились оскорблениями в адрес Кравчука из-за Крыма

22 января 2021, 16:41
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По словам Руслана Бальбека, приезд Леонида Кравчука в Крым никому не интересен.

Леонид Кравчук
В Госдуме раскритиковали Кравчука за поддержку Украины / УНИАН

Депутат российской Госдумы Руслан Бальбек разразился оскорблениями в адрес первого президента Украины Леонида Кравчука, который заявил, что он мог бы посетить оккупированный Россией Крым, однако сейчас этого делать не будет. Он утверждает, что приезд Кравчука на аннексированный полуостров никому не интересен.

В комментарии российскому информагентству РИА Новости Бальбек обвинил Кравчука в завышенной самооценке и сказал, что первого украинского президента якобы не хотят видеть на полуострове.

"У Кравчука завышенная оценка своего политического веса и самомнения. Он сюда собирается приехать в качестве кого? Эмиссара официального Киева - но он таковым не является. Независимого политического эксперта - нам это неинтересно", - сказал он.

Кроме того, он с пренебрежением высказался о Кравчуке и заявил, что на захваченном россиянами полуострове политика, дескать, никто не ждет.Читайте такжеУкраина знала об угрозе аннексии Крыма в 2009 году: в Кабмине раскрыли детали

"Пусть поездит, посмотрит, как живет полуостров, расскажет населению, как он требует усиления санкционного режима в отношении нашей страны, как он мечтает, чтоб Россия развалилась, как он чтит бандеровцев и украинских радикалов... Но это будет сольное выступление без зрителей, потому что он здесь никому не интересен и не нужен", - подчеркнул Бальбек.

Напомним, Леонид Кравчук заявил, что он бы приехать в Крым. Политику интересно, чем живет полуостров после 7 лет под российским политическим контролем. Однако сейчас он редко ездит на большие расстояния, и к тому же вряд ли будет рад посетить полуостров именно сейчас.

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