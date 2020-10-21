Дипломат оценил шансы Украины на возвращение Крыма и Донбасса

Для возвращения Украине оккупированных территорий нужно усилить давление на Москву - дипломат / УНИАН

Украина по вопросам Донбасса проводит переговоры в рамках Нормандского формата и параллельно ведет диалог с США. Все зависит того, в каком формате в дальнейшем будет реализовываться переговорный процесс. Любая дискуссия на тему возвращения аннексированного Крыма и оккупированных ОРДЛО зависит от того, какое давлении будет оказываться на Россию.

Об этом заявил украинский дипломат, бывший министр иностранных дел Павел Климкин в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, по вопросам Донбасса Киев ведет переговоры в рамках Нормандского формата и с Вашингтоном. Существует вероятность, при которой уже после президентских выборов в США переговорная позиция Украины будет усилена.

Также есть и другие варианты, однако о них пока говорить преждевременно.

"Есть, конечно, вариант, когда будет разыгрываться игра "добрый полицейский — плохой полицейский". А есть игра, где все будет координироваться в плане совместных усилий и обновления этого формата. Есть еще некоторые креативные варианты, о которых я бы пока не говорил. Нужно подождать несколько месяцев", - утверждает Климкин.

Что касается Крымской платформы, по мнению дипломата, проблема заключается в том, что Россия не намерена идти на переговоры. Такие меры могут быть эффективными только в том случае, если в рамках дискуссии будет обсуждаться усиление давления на Москву.Читайте такжеВ России выступили с угрозой в адрес Украины из-за заявлений о Донбассе

"На сегодня российский режим не хочет даже разговаривать. Поэтому, сколько бы мы ни говорили о платформах – это будет эффективно, только если будем обсуждать усиление давления на Россию и практичные вещи. Это по определению означает, что это будет без России. То есть то, что происходит там активно и неформально, может получить какое-то название, но смысл от этого не изменится", - подчеркнул Павел Климкин.

Конфликт России и Украины