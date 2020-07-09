Украина готова к перезапуску переговоров по Донбассу: названы инициативы

Резников предлагает пересмотреть Минские соглашений / пресс-служба КГГА

Запад должен рассмотреть инициативу о перезапуске Минских соглашений и подумать над вопросом размещения миротворческого контингента на Донбассе. Нынешние договоренности не приводят к стабилизации ситуации на востоке Украины.

Об этом пишет вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников в своей статье на сайте Atlantic Council.

По его словам, зафиксированные в Минских соглашениях пункты не соответствуют реальной картине – вследствие российской оккупации линия разграничения была сдвинута еще 5 лет назад. Потребность пересмотра договоренностей становится очевидной.

"По ряду причин условия минских соглашений больше не отражают реалий на востоке Украины. Это наиболее очевидно в связи с линией соприкосновения, которая была тщательно зафиксирована в официальных минских соглашениях. Линия фронта, определенная в начале 2015 года, с тех пор устарела в результате последующей российской оккупации еще 1800 квадратных миль украинской земли", - отмечает чиновник.Читайте такжеПопытка Зеленского установить мир на Донбассе с треском провалилась

Кроме того, как полагает Резников, международные институты, которые участвуют в мирных переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе, должны пересмотреть свои функции.

"Например, ОБСЕ никогда не размещала миротворцев в больших масштабах для нейтрализации конфликта. Теперь, возможно, пришло время для такого шага", - считает представитель Украины в Трехсторонней контактной переговорной группе.

Также он подчеркнул, что в процессе поиска новых возможностей для решения конфликта на Донбассе Украина может подумать о том, чтобы подключить к переговорам других союзников.

Тем временем в России заявили об отсутствии намерений присоединить к своей территории оккупированные районы Донбасса.