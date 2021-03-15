Довыборы в Раду: скандальный генпродюсер снял свою кандидатуру

Он указал, что он не имеет права продолжать политическую борьбу "на расстоянии", поскольку это нечестно по отношению к людям.
Выдвинутый ранее Оппозиционной платформой - За жизнь генеральный продюсер телеканала 112 Украина Артем Марчевский на промежуточных выборах депутатов Рады в избирательном округе № 50 (Донецкая область) снял свою кандидатуру.
"Друзья, коллеги, жители 50 избирательного округа. Хочу сообщить, что сегодня я написал заявление о снятии своей кандидатуры на выборах в парламент по 50 округу. Многие из вас знают, что мне пришлось прервать работу на округе и экстренно вернуться в Киев. У моих родителей подтвердился COVID-19 и, к сожалению, в связи с рядом хронических заболеваний, протекает он в очень тяжелой форме. Как сын, я сегодня должен быть рядом с мамой и папой, их здоровье сейчас важнее политической борьбы", - написал Марчевский на своей странице в Facebook.
Он указал, что он не имеет права продолжать эту политическую борьбу "на расстоянии", поскольку это нечестно по отношению к людям.
Довыборы в Раду - о чем сообщалось ранее:
- Волонтер и доброволец Елена Беленькая, более известная как Маруся Звиробий, решила баллотироваться на довыборах в Раду по 87-му округу в Ивано-Франковской области от партии Европейская солидарность.
- Украинский спортсмен Василий Вирастюк станет кандидатом в народные депутаты на довыборах в Верховную Раду от партии Слуга народа.
- Партия пятого президента Украины Петра Порошенко Европейская солидарность выдвигает своим кандидатом на довыборы в Верховную Раду по 50 мажоритарному округу в Донецкой области врача Юлию Кузьменко.