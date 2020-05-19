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Слуги народа на "тайном" заседании приняли важное решение – СМИ

19 мая 2020, 17:25

Нардепы обсуждали двойное гражданство в Украине, узнали журналисты.

Журналисты выяснили, что Слуги народа приняли важное решение относительно закона о двойном гражданстве – Двойное гражданство в Украине 2020
Слуги народа приняли важное решение относительно закона о двойном гражданстве, выяснили журналисты / УНИАН

Во вторник, 19 мая, члены парламентской фракции Слуга народа прибыли на закрытое заседание.

На "тайном" заседании "слуги народа" решили не отдавать голоса за проект закона о двойном гражданстве, пишет Obozrevatel со ссылкой на источники.

По данным издания, на заседании ждут президента Владимира Зеленского.

"…было решено не голосовать за законопроект по двойному гражданству. Документ включен в повестку дня сессии… принятое решение означает, что его не будут трогать и продолжат обсуждать во фракции неопределенное время", – объяснил источник.

Ранее Владимир Зеленский говорил, что Кабмин активно работает над вопросом о возможном введении в Украине двойного гражданства. Позже в Верховную Раду внесли проект закона о двойном гражданстве. 

Слуга народа Владимир Зеленский гражданство заседание
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