Слуги народа на "тайном" заседании приняли важное решение – СМИ

Слуги народа приняли важное решение относительно закона о двойном гражданстве, выяснили журналисты / УНИАН

Во вторник, 19 мая, члены парламентской фракции Слуга народа прибыли на закрытое заседание.

На "тайном" заседании "слуги народа" решили не отдавать голоса за проект закона о двойном гражданстве, пишет Obozrevatel со ссылкой на источники.

По данным издания, на заседании ждут президента Владимира Зеленского.

"…было решено не голосовать за законопроект по двойному гражданству. Документ включен в повестку дня сессии… принятое решение означает, что его не будут трогать и продолжат обсуждать во фракции неопределенное время", – объяснил источник.

Ранее Владимир Зеленский говорил, что Кабмин активно работает над вопросом о возможном введении в Украине двойного гражданства. Позже в Верховную Раду внесли проект закона о двойном гражданстве.