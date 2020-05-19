Слуги народа на "тайном" заседании приняли важное решение – СМИ

Нардепы обсуждали двойное гражданство в Украине, узнали журналисты.
Во вторник, 19 мая, члены парламентской фракции Слуга народа прибыли на закрытое заседание.
На "тайном" заседании "слуги народа" решили не отдавать голоса за проект закона о двойном гражданстве, пишет Obozrevatel со ссылкой на источники.
По данным издания, на заседании ждут президента Владимира Зеленского.
"…было решено не голосовать за законопроект по двойному гражданству. Документ включен в повестку дня сессии… принятое решение означает, что его не будут трогать и продолжат обсуждать во фракции неопределенное время", – объяснил источник.
Ранее Владимир Зеленский говорил, что Кабмин активно работает над вопросом о возможном введении в Украине двойного гражданства. Позже в Верховную Раду внесли проект закона о двойном гражданстве.