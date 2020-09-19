Ермак назвал условия проведения выборов на неподконтрольном Донбассе

Глава ОП выразил надежду, что Верховная Рада примет мудрое решение в соответствии с ожиданиями общества.
Выборы на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей возможны только после ее деоккупации и решения вопросов безопасности, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Об этом Ермак рассказал в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера.
По его словам, только Верховная Рада Украины имеет полномочия принимать те или иные законы, или постановления.
"Решение должно быть принято в соответствии с интересами нашего государства, обязательствами, которые сегодня есть, и нормами международного права. Каким оно будет - это будет решать Верховная Рада. Поэтому высказывание господина Козака было не очень корректным", - отметил он.
Также Ермак выразил надежду, что это будет мудрое решение парламентариев в соответствии с ожиданиями общества.
Кроме того, глава Офиса президента обратил внимание на важную роль ОБСЕ в процессе урегулирования ситуации на Донбассе.
Ситуация на Донбассе – о чем говорилось ранее:
- Представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Андрей Костин анонсировал включение формулы Штайнмайера в украинское законодательство – в закон о так называемом "особом статусе" Донбасса. Проблемные моменты в ее имплементации предлагается решать на саммите Нормандской четверки.
- 18 сентября глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Киев может принять отдельный закон о проведении выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
- 18 сентября замглавы ТКГ Алексей Резников назвал наиболее вероятные сроки возвращения оккупированных территорий Донбасса в состав Украины.