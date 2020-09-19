Ермак назвал условия проведения выборов на неподконтрольном Донбассе

Ермак назвал условие проведения выборов в ОРДЛО / УНИАН

Выборы на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей возможны только после ее деоккупации и решения вопросов безопасности, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Об этом Ермак рассказал в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера.

По его словам, только Верховная Рада Украины имеет полномочия принимать те или иные законы, или постановления.

"Решение должно быть принято в соответствии с интересами нашего государства, обязательствами, которые сегодня есть, и нормами международного права. Каким оно будет - это будет решать Верховная Рада. Поэтому высказывание господина Козака было не очень корректным", - отметил он.

Также Ермак выразил надежду, что это будет мудрое решение парламентариев в соответствии с ожиданиями общества.

Кроме того, глава Офиса президента обратил внимание на важную роль ОБСЕ в процессе урегулирования ситуации на Донбассе.

Ситуация на Донбассе – о чем говорилось ранее: