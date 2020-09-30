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Ермак посоветовал народным депутатам съездить на Донбасс и послушать "боль людей"

30 сентября 2020, 19:58

Глава Офиса президента предложил народным избранникам воочию увидеть жизнь на Донбассе и понять, что там для людей значит тишина.

Андрей Ермак
Андрей Ермак посоветовал народным депутатам съездить на Донбасс / Главред

В среду, 30 сентября, глава Офиса президента Андрей Ермак обратился к депутатам Верховной Рады и посоветовал им лично съездить на Донбасс, но "не в паркетном режиме, и не на пол дня".

Об этом Ермак сказал в сообщении на своей странице в Facebook.

По его словам, чтобы понимать, что происходит на Донбассе, нужно там побывать.

"Продолжая начатую президентом разговор с заместителями главы фракции, повторно акцентируем внимание на прекрасное предложение.

Чтобы хорошо понимать, что происходит на Донбассе, нужно все-таки депутатам туда лично съездить. Но не в "паркетном режиме админпутешествия" и не на полдня. А увидеть воочию настоящую жизнь, откровенно пообщаться с местными жителями, военными. Послушать боль конкретных людей - например расспросить об их отношении к режиму прекращения огня.

И наконец понять, что эта тишина для них действительно значит. А уже потом обсуждать то, писать очень обличительные "фейсбучни поучения", давать глобальные советы как за три дня все решить", - высказался Ермак.

Также он отметил, некоторые люди в их команде со временем почувствовали, что они - лично - крупнее команды.

"Это - иллюзия, которая в итоге может повредить государству, если человек не вернется к объективной оценке, прежде всего, себя, своих действий, своих целей. Независимо от властного или депутатского статуса", - сказал глава Офиса президента.

Ситуация на Донбассе – о чем сообщалось ранее:

  • В среду, 30 сентября, Витольд Фокин выведен из делегации Украины в Трехсторонний контактной группе по Донбассу и освобожден от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации. Об этом подписал указ президент Владимир Зеленский.
  • 29 сентября заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин заявил, что главным виновником продолжения конфликта на Донбассе является пятый президент Украины Петр Порошенко.
  • 29 сентября первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин прокомментировал требования России в урегулировании конфликта. Он заявил, что "против лома нет приема". По его словам, Россия требует только то, о чем договаривались в Минске.
  • 31 августа глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что слова заместителя главы делегации Киева в Трехсторонней контактной переговорной группе по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе Витольда Фокина не являются официальной позицией Украины. Положения амнистии не должны распространяться на тех лиц, которые причастны к военным преступлениям в ходе вооруженного противостояния.
  • 30 августа замглавы ТКГ по Донбассу Витольд Фокин заявил, что, Украина должна предоставить особый статус всем районам Донецкой и Луганской областей и объявить всеобщую амнистию участникам боевых действий.

офис президента Андрей Ермак новости Украины война на Донбассе
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