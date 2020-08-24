"Это опасно": Россия поднимет бунт на Донбассе из-за миротворцев – Кравчук

Украине нужно искать альтернативные варианты компромисса на Донбассе.
На данный момент миротворческие силы на Донбассе разместить невозможно. Для этого нужны десятки тысяч людей, которые должны обеспечить безопасность границы. Против этого решительно выступает и Россия, не соглашающаяся на такие условия.
Об этом заявил первый президент Украины, глава делегации Киева в Трехсторонней контактной переговорной группе по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбасса Леонид Кравчук в интервью журналисту Дмитрию Гордону.Читайте такжеВозвращение Донбасса в Украину: Кравчук рассказал, каким будет первый шаг Киева
По его словам, в случае ввода миротворцев на Донбасс по украинскому сценарию, Россия будет активно саботировать данный процесс, что станет опасным прецедентом.
"Это задача для нас невыполнимая. Сейчас мы имеем 400 с чем-то километров границы. А брать границу нужно всю. Это десятки тысяч людей. Мы имеем дело с большой страной – Россией, она говорит, что можно поставить только на линии разграничения, но не на границе. Она будет возражать – поднимать внутреннюю оппозицию в Украине в этих районах. Это становится опасным и взрывоопасным", - сказал Кравчук.
Он подчеркнул, что Киев должен искать варианты урегулирования конфликта на Донбассе, которые базируются на экономических аспектах и установлении особого административного управления в ОРДЛО.Читайте такжеУкраина даст согласие на русский язык на Донбассе: Кравчук озвучил главное условие
Ранее Кравчук рассказал, смогут ли Минские соглашения урегулировать российско-украинский конфликт на Донбассе. По его словам, Украина должна делать все, чтобы оказаться в выигрышной позиции.