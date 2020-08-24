"Это опасно": Россия поднимет бунт на Донбассе из-за миротворцев – Кравчук

Украине не может решить конфликт на Донбассе при помощи миротворцев - Кравчук / УНИАН

На данный момент миротворческие силы на Донбассе разместить невозможно. Для этого нужны десятки тысяч людей, которые должны обеспечить безопасность границы. Против этого решительно выступает и Россия, не соглашающаяся на такие условия.

Об этом заявил первый президент Украины, глава делегации Киева в Трехсторонней контактной переговорной группе по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбасса Леонид Кравчук в интервью журналисту Дмитрию Гордону.Читайте такжеВозвращение Донбасса в Украину: Кравчук рассказал, каким будет первый шаг Киева

По его словам, в случае ввода миротворцев на Донбасс по украинскому сценарию, Россия будет активно саботировать данный процесс, что станет опасным прецедентом.

"Это задача для нас невыполнимая. Сейчас мы имеем 400 с чем-то километров границы. А брать границу нужно всю. Это десятки тысяч людей. Мы имеем дело с большой страной – Россией, она говорит, что можно поставить только на линии разграничения, но не на границе. Она будет возражать – поднимать внутреннюю оппозицию в Украине в этих районах. Это становится опасным и взрывоопасным", - сказал Кравчук.

Он подчеркнул, что Киев должен искать варианты урегулирования конфликта на Донбассе, которые базируются на экономических аспектах и установлении особого административного управления в ОРДЛО.Читайте такжеУкраина даст согласие на русский язык на Донбассе: Кравчук озвучил главное условие

Ранее Кравчук рассказал, смогут ли Минские соглашения урегулировать российско-украинский конфликт на Донбассе. По его словам, Украина должна делать все, чтобы оказаться в выигрышной позиции.