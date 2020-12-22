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Гройсман может снова возглавить Кабмин

22 декабря 2020, 10:51

Власть ведет переговоры с экс-премьером, но не факт, что он согласится снова стать главой правительства.

Владимир Гройсман
Владимир Гройсман / facebook.com/volodymyrgroysman

Власть ведет переговоры с экс-премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом на предмет его возвращения на пост главы Кабмина.

Об этом написал в Facebook политолог Кирилл Сазонов.

По его мнению, данная ситуация – вполне логична, "потому что пока кроме провалов правительство ничего не показало". Это касается карантина, поставок вакцины от коронавируса, нового штамма COVID-19.

"У власти есть понимание того, что происходит? И что делать дальше? Мне кажется, что нет (...) Власть не просто не дает ответов, она даже вопросы не озвучивает. И какого результата мы тогда ждем?", - возмутился Сазонов.

О возможном возвращении Гройсмана написал в соцсети и Михаил Чаплыга.

"Говорят, что Банковая таки склоняется к тому, чтобы позвать его возглавить уже третье правительство", - написал он в Facebook.

При этом, по его словам, источники в окружении самого Гройсмана не уверены, что политик захочет согласиться снова стаит пресьер-министром.

"На фоне двух последующих правительств его правительство действительно выглядит более чем успешным. Захочет ли он рисковать – вопрос", - отметил Чаплыга.

Справка. Владимир Гройсман возглавлял Кабинет министров Украины в 2016-1019 гг.

30 мая 2019 года Верховная Рада отказалась поддержать заявление Владимира Гройсмана об отставке с должности премьер-министра.

На внеочередных парламентских выборах 2019 года политик возглавил избирательный список партии Украинская стратегия Гройсмана. По результатам выборов политсила не преодолела проходной барьер в 5%.

29 августа 2019 года правительство Гройсмана сложило свои полномочия и исполняло обязанности до сформирования нового правительства в соответствии с Конституцией Украины.

Кабмин Владимир Гройсман Кирилл Сазонов новости Украины
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