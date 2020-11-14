Когда Украина вернет Донбасс: Кравчук оценил шансы и сроки

Украина достигла определенного прогресса в процессе переговоров по возвращению Донбасса, отметил Леонид Кравчук.
Украина сможет урегулировать российско-украинский конфликт на востоке страны. Однако войну на Донбассе невозможно завершить в максимально сжатые сроки. Поэтому маловероятен сценарий, согласно которому боевые действия закончатся в начале 2021 года.
Об этом заявил председатель Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по вопросам Донбасса Леонид Кравчук в эфире телеканала Украина 24.
По его словам, война на Донбассе будет прекращена, однако существуют сомнения о том, что она закончится в начале следующего года. Главное для Украины – это идти по пути к миру и задействовать для этого реальные возможности.
"Я верю, что война закончится, но утверждать, что она закончится в тот срок, который вы назвали - у меня есть сомнения. И видимо это не самое главное - что в один день закончится война. Мы должны идти к миру - это самое главное. Украина идет к этому, используя все реальные, подчеркиваю, возможности. И, несмотря на все, у нас есть конкретные сдвиги в этом плане", - подчеркнул Кравчук.Читайте такжеПлан Украины по Донбассу: у Кравчука заявили о неожиданном решении России
Война России и Украины на Донбассе
- Глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук 3 ноября рассказал о плане действий Киева по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе. Алгоритм предусматривает передачу Украине границы в ОРДЛО и вывод российских войск из региона.
- Кравчук считает, что уже в начале следующего года можно реализовать процесс по демилитаризации региона, после чего в марте 2021 года появится возможность для проведения там местных выборов.
- В Кремле подвергли критике инициативу Кравчука. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что идея Украины не соответствует алгоритму имплементации Минских соглашений.
- Как уточняет Кравчук, Украина и Россия не могут договориться по Минским соглашениям, конкретно по пунктам очередности передачи границы и проведения выборов. Есть компромиссная идея, предусматривающая поэтапную передачу границе Украины при посредничестве ОБСЕ.