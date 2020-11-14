Когда Украина вернет Донбасс: Кравчук оценил шансы и сроки

Вряд ли конфликт на Донбассе удастся урегулировать в начале 2021 года - Кравчук / Главред

Украина сможет урегулировать российско-украинский конфликт на востоке страны. Однако войну на Донбассе невозможно завершить в максимально сжатые сроки. Поэтому маловероятен сценарий, согласно которому боевые действия закончатся в начале 2021 года.

Об этом заявил председатель Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по вопросам Донбасса Леонид Кравчук в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, война на Донбассе будет прекращена, однако существуют сомнения о том, что она закончится в начале следующего года. Главное для Украины – это идти по пути к миру и задействовать для этого реальные возможности.

"Я верю, что война закончится, но утверждать, что она закончится в тот срок, который вы назвали - у меня есть сомнения. И видимо это не самое главное - что в один день закончится война. Мы должны идти к миру - это самое главное. Украина идет к этому, используя все реальные, подчеркиваю, возможности. И, несмотря на все, у нас есть конкретные сдвиги в этом плане", - подчеркнул Кравчук.Читайте такжеПлан Украины по Донбассу: у Кравчука заявили о неожиданном решении России

Война России и Украины на Донбассе