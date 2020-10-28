Леонид Кравчук обратился с просьбой к властям России, "ДНР" и "ЛНР" / УНИАН

Первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук призвал Россию и оккупационные власти "ДНР" и "ЛНР" разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц.

"Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук призвал Россию и оккупационные власти с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц, не дожидаясь подготовки упомянутого выше проекту плана действий", - говорится в сообщении Офиса президента.

Представители Украины настояли на подтверждении человек из списка на взаимном освобождении, который украинская сторона передала еще в июле.

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау обратилась с просьбой ускорить процесс, ведь пока продолжаются переговоры, люди продолжают находиться в условиях заключения, не является гуманным.

Кроме того, украинская делегация в Трехсторонней контактной группе рассчитывает, что вскоре будет разблокирован процесс разминирования 20 участков на Донбассе и разведения сил на четырех участках. Этому способствует разработка плана мирных действий.

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