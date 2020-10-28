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Кравчук обратился с просьбой к властям России, "ДНР" и "ЛНР"

28 октября 2020, 22:09

Глава украинской делегации в ТКГ обратился к России и оккупационным властям с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей из-за пленных.

Леонид Кравчук
Леонид Кравчук обратился с просьбой к властям России, "ДНР" и "ЛНР" / УНИАН

Первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук призвал Россию и оккупационные власти "ДНР" и "ЛНР" разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц.

"Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук призвал Россию и оккупационные власти с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц, не дожидаясь подготовки упомянутого выше проекту плана действий", - говорится в сообщении Офиса президента.

Представители Украины настояли на подтверждении человек из списка на взаимном освобождении, который украинская сторона передала еще в июле.

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау обратилась с просьбой ускорить процесс, ведь пока продолжаются переговоры, люди продолжают находиться в условиях заключения, не является гуманным.

Кроме того, украинская делегация в Трехсторонней контактной группе рассчитывает, что вскоре будет разблокирован процесс разминирования 20 участков на Донбассе и разведения сил на четырех участках. Этому способствует разработка плана мирных действий.

ТКГ по Донбассу – о чем сообщалось ранее:

  • Украинский военный эксперт Алексей Арестович назначен советником по информационным вопросам делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по вопросам Донбасса. Одновременно он будет выполнять обязанности спикера.
  • Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что в случае, если Украина откажется в одностороннем порядке от выполнения условий Минских договоренностей, подписанных в 2014-2015 годах, этот шаг станет для нее "самоубийством".
  • Президент Владимир Зеленский не исключил своего ухода с поста главы государства в том случае, если ему не удастся урегулировать вооруженный конфликт России и Украины. При этом политик верит в возможность решения российско-украинской конфронтации мирным путем.
  • Глава делегации РФ в ТКГ по Донбассу Борис Грызлов раскритиковал Офис президента за текст сообщения, в котором было указано, что Украина намерена решить вопрос Донбасса на базе украинских интересов. Он решил пригрозить Киеву последствиями такого заявления.

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