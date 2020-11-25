УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Кравчук предложил провести встречу лидеров "нормандской четверки" до конца года

25 ноября 2020, 20:58

На саммите лидеры Украины, Германии, Франции и России смогли бы подвести итоги попыток выполнить прошлогодние договоренности, убежден Кравчук.

Кравчук
Кравчук предложил провести нормандские переговоры до конца года / УНИАН

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предложил до конца 2020 года провести встречу лидеров "нормандской четверки". Предложение было высказано на заседании ТКГ в среду, 25 ноября.

По мнению Кравчука, на саммите лидеры Украины, Германии, Франции и России смогли бы подвести итоги попыток выполнить договоренности, которых достигли на встрече в Париже в декабре 2019 года, а также обсудить планы относительно их дальнейшего выполнения, сообщили в пресс-службе украинской делегации ТКГ.

"Консолидированная позиция лидеров государств нормандского формата, которые приняли во время своих встреч ряд документов по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта, является главным ориентиром для дальнейшей работы", - пояснили в ТКГ.

Кроме того, Кравчук потребовал от России взять на себя политическую ответственность и официально определить свою позицию по выполнению договоренностей "нормандской четверки" до конца 2020 года.

Нормандские переговоры – о чем сообщалось ранее:

  • 20 ноября глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что следующая встреча лидеров "нормандской четверки" - Украины, России, Германии и Франции - зависит от выполнения сторонами соглашений предыдущей встречи в Париже.
  • 12 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главным достижением Нормандской встречи политических советников в Берлине стало решение о продлении перемирия на Донбассе. Однако участникам удалось обсудить далеко не все вопросы.
  • 11 сентября в Берлине состоялись переговоры советников лидеров стран нормандского формата.

нормандская четверка ТКГ нормандские переговоры Леонид Кравчук новости Украины встреча в нормандском формате
Сейчас вы просматриваете новость «Кравчук предложил провести встречу лидеров "нормандской четверки" до конца года». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
"Чистим пулемет": нардеп назвал новое условие России по Донбассу"Чистим пулемет": нардеп назвал новое условие России по Донбассу Порошенко после поражения во Львове продолжит атаковать Садового - политологПорошенко после поражения во Львове продолжит атаковать Садового - политолог Вывод вооружений и выборы 31 марта на Донбассе: волонтер АТО оценил действия РоссииВывод вооружений и выборы 31 марта на Донбассе: волонтер АТО оценил действия России Зеленский уволил скандального главу Черниговской РГАЗеленский уволил скандального главу Черниговской РГА Украина пошла торговой войной на БеларусьУкраина пошла торговой войной на Беларусь
Следующий материал

Последние новости

20:59
Эксперт сказал, какие "плюшки" Украине светят при Байдене
20:58
Кравчук предложил провести встречу лидеров "нормандской четверки" до конца года Видео
20:50
Пошел на поправку: названы сроки возвращения Кернеса в Украину Видео
20:49
Отравление: типы, длительность и первые симптомы Видео
20:43
Модные ошибки, которые чрезвычайно старят женщин Видео
Реклама
20:42
Роналду отреагировать на смерть Марадоны
20:32
У Путина выдвинули очередное обвинение в адрес Украины
20:27
В деле об отравлении Навального всплыли новые подробности Видео
20:15
Россию ждут плачевные последствия в деле МН-17: эксперт указала на важный момент Видео
20:11
Как выбрать красную икру и какой продукт нельзя покупать: советы эксперта Видео
20:09
На выборах ректора Одесского медуниверситета победил Валерий Запорожан
20:06
Кабмин сменил главу Государственной фискальной службы
19:56
В Одессе пенсионерке угрожали в трамвае из-за украинского языка Видео
19:47
Эксперт спрогнозировал, почему президент Байден принесет проблемы Украине Видео
19:45
Сенат Франции принял историческое решение по Нагорному Карабаху Видео
19:44
Гороскоп на 26 ноября для всех: каверза завистника и выгода от лояльности Видео
19:33
У популярной российской певицы второй раз диагностировали рак
19:27
Жуткая катастрофа МАУ: Иран определился с вопросом компенсаций Украине Видео
19:24
Эксперт назвал условие разрыва России изнутри
19:10
Пеле прокомментировал смерть Диего Марадоны Видео
Реклама
19:09
Астролог предупредил, кому присущ очень стервозный гнев Видео
19:06
В Минобразования оправдали учебник, где рак предлагают лечить содой
19:00
Выборы мэра Дрогобыча: названо имя победителя
18:50
Оригинальные и вкусные горячие бутерброды Шахматная доска, рецепт Видео
18:39
Кайли Дженнер возбудила фанатов шикарным телом в откровенном купальнике
18:38
Нафтогаз обвинили в монополизме
18:29
Будет ли снег: синоптики дали прогноз на декабрь Видео
18:25
В Кабмине раскрыли планы по жесткому карантину в Украине Видео
18:24
Диего Марадона умер Фото Видео
18:22
УЕФА присудил Украине техническое поражение в матче со Швейцарией Видео
18:12
​Когда коронавирус пойдет на спад в Украине: названы сроки Видео
18:06
День благодарения и День Иоанна Златоуста: традиции, приметы, запреты Фото Видео
18:04
Лавров прибыл с визитом в Беларусь Видео
18:01
"ДНР" и "ЛНР" будут разгромлены: Стрелков оценил готовность Донбасса к блицкригу ВСУ Видео
17:51
Кровавое месиво: в Бразилии в ДТП погибло около 40 человек
17:49
Шурин Разумкова проиграл: назван победитель выборов мэра Николаева
17:45
Рождественский пост: что можно есть по дням, быстрые и недорогие рецепты Видео
17:39
У Путина прояснили информацию о переговорах с Зеленским Видео
17:28
Разведка рассекретила планы России по Зеленскому и его окружению Видео
17:27
Кабмин восстановил "пакет малыша"
Реклама
17:18
Жизнь после коронавируса: иммунолог назвал опасные последствия COVID-19 Видео
17:14
В ВСУ оценили шансы на силовое освобождение Донбасса Видео
17:10
Всемирный день диабета вместе с Ново Нордиск: как мы учились и делились опытом новости компании
17:07
Индонезия выдаст украинского блогера России
17:00
Эксперт объяснил, какие уроки Украина должна извлечь из войны в Карабахе Видео
16:30
Из-за эсминца ВМС США может начаться третья мировая война - СМИ Видео
16:26
Карантинные выплаты на детей ФОПов - в Кабмине приняли новое решение Видео
16:21
Врачи назвали необычный "губной" симптом приближающегося слабоумия Видео
16:09
Самые модные женские короткие стрижки 2021 с удлиненной челкой: фото Фото
15:58
Министр обороны ФРГ сделала громкое заявление об угрозе со стороны России Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять