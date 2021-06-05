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Кравчук сделал заявление в адрес Медведчука и объяснил, зачем он нужен Путину в Украине

5 июня 2021, 23:05
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Медведчук является врагом Украины, считает первый президент Леонид Кравчук.

Кравчук
Путину нужен Медведчук в Украине для того, чтобы он действовал в интересах Кремля - Кравчук / УНИАН

Глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук является врагом Украины, однако у него есть политическое будущее в стране. Президенту РФ Владимиру Путину нужен такой человек в Киеве, так как действия Медведчука понятны Кремлю. Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

В эфире 5 канала он рассказал о том, что раньше Медведчук был человеком, который относительно заинтересован в Украине. Однако с годами он превратился во врага украинского государства.

"Медведчук на моих глазах с более-менее заинтересованного человека в Украине превратился в полном понимании этого слова во врага Украины. Я думаю, деньги и характер (причина этого), характер - он слушает и слышит только себя, у него нет понимания, что кто-то может сделать лучше, чем он", - считает Кравчук. При этом, по его словам, у Медведчука есть политической будущее в Украине.Читайте такжеУ Путина ответили на инициативу Киева обменять Медведчука на заключенных в РФ украинцев

Также политик добавил, что Медведчук нужен Путину в Украине для того, чтобы в стране был политик, действовавший в угоду Кремлю.

"Воспитанник КГБ. И он слушает одно, думает другое, а делает третье. И я убежден в том, что ему нужен Медведчук для того, чтобы в Украине был человек, который будет творить, глубоко не понимая последствия этого творения", - подчеркнул Леонид Кравчук.

Дело Виктора Медведчука

Печерский райсуд города Киева 13 мая избрал меру пресечения Виктору Медведчуку в виде домашнего ареста, который продлится до 9 июля.

Медведчука обвиняют в госизмене: согласно версии следствия, государство инкриминирует ему три эпизода – сговор с РФ для добычи энергоресурсов в захваченном Крыму, передача россиянам секретных данных об одной из частей ВСУ и создание организации с целью влияния на ситуацию в Украине при помощи трудовой миграции.

Президент России Владимир Путин раскритиковал арест Медведчука. Он считает, что данный процесс свидетельствует о "репрессиях" в Украине в отношении политиков, которые пытаются договориться с Москвой по Донбассу.

В Слуге народа подвергли критике слова Путина о Медведчуке. Парламентарий Галина Янченко сказала, что это заявление является вмешательством в политический процесс Украины и призвала Москву не забывать о новых санкциях против РФ.

Виктор Медведчук Владимир Путин Леонид Кравчук новости Украины
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