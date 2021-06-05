Кравчук сделал заявление в адрес Медведчука и объяснил, зачем он нужен Путину в Украине

Медведчук является врагом Украины, считает первый президент Леонид Кравчук.
Глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук является врагом Украины, однако у него есть политическое будущее в стране. Президенту РФ Владимиру Путину нужен такой человек в Киеве, так как действия Медведчука понятны Кремлю. Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.
В эфире 5 канала он рассказал о том, что раньше Медведчук был человеком, который относительно заинтересован в Украине. Однако с годами он превратился во врага украинского государства.
"Медведчук на моих глазах с более-менее заинтересованного человека в Украине превратился в полном понимании этого слова во врага Украины. Я думаю, деньги и характер (причина этого), характер - он слушает и слышит только себя, у него нет понимания, что кто-то может сделать лучше, чем он", - считает Кравчук. При этом, по его словам, у Медведчука есть политической будущее в Украине.Читайте такжеУ Путина ответили на инициативу Киева обменять Медведчука на заключенных в РФ украинцев
Также политик добавил, что Медведчук нужен Путину в Украине для того, чтобы в стране был политик, действовавший в угоду Кремлю.
"Воспитанник КГБ. И он слушает одно, думает другое, а делает третье. И я убежден в том, что ему нужен Медведчук для того, чтобы в Украине был человек, который будет творить, глубоко не понимая последствия этого творения", - подчеркнул Леонид Кравчук.
Дело Виктора Медведчука
Печерский райсуд города Киева 13 мая избрал меру пресечения Виктору Медведчуку в виде домашнего ареста, который продлится до 9 июля.
Медведчука обвиняют в госизмене: согласно версии следствия, государство инкриминирует ему три эпизода – сговор с РФ для добычи энергоресурсов в захваченном Крыму, передача россиянам секретных данных об одной из частей ВСУ и создание организации с целью влияния на ситуацию в Украине при помощи трудовой миграции.
Президент России Владимир Путин раскритиковал арест Медведчука. Он считает, что данный процесс свидетельствует о "репрессиях" в Украине в отношении политиков, которые пытаются договориться с Москвой по Донбассу.
В Слуге народа подвергли критике слова Путина о Медведчуке. Парламентарий Галина Янченко сказала, что это заявление является вмешательством в политический процесс Украины и призвала Москву не забывать о новых санкциях против РФ.