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"Мяч снова на стороне России": в ОП прокомментировали заявление Кремля по поводу встречи президентов

25 июня 2021, 19:02
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В ОП отреагировали на высказывание со стороны Кремля о срыве президентских переговоров и отметили, что ждут встречи с Путиным.

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк уверен, что РФ "готовится к переговорам"

Украинские санкции против России не являются преградой для встречи глав государств РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Об этом заявил советник главы ОП в комментарии УНИАНу.

"В подобных словах господина Пескова позитивно то, что он говорит о встрече президентов Украины и России как о событии, которое готовится. Иначе был бы попросту невозможен комментарий о том, что, мол, кто-то пытается не допустить эту встречу", - сказал Подоляк и добавил, что никаких препятствий для встречи нет.

"И в этом вопросе – мяч на российской стороне. Именно им следует определиться по этому вопросу", - подчеркнул Подоляк.

Что было ранее:

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В пятницу, 25 июня, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Киев пытается не допустить встречу президентов, решением о введении новых санкциях.

Спикер президента РФ также отреагировал на санкции Украины против российских компаний и подчеркнул, что это может повлиять на возможность встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

"Продление Киевом санкций в отношении российских компаний можно оценить как шаги для недопущения встречи Путина и Зеленского", - сказал пресс-секретарь Путина.

О каких санкциях идет речь:

В четверг, 24 июня, Владимир Зеленский ввел действие пакет санкций СНБО против полсотни российских банков и финкомпаний, а также некоторых персон. Попавшим в "черный" список заблокировали активы и запретили въезд в Украину.

В связи с этим, Дмитрий Пеской завершил свое высказывание риторическим вопросом: "Кто будет подписывать документы?", - подытожил советник главы РФ.

Что известно о встрече глав РФ и Украины:

Зеленский обратился к Путину с предложением провести встречу на Донбассе для урегулирования вооруженной конфронтации.

Путин заявил, что Зеленский может приехать в Москву для обсуждения отношений России и Украины. Однако для обсуждения прекращения боевых действий на Донбассе Путин посоветовал Зеленскому отправиться на переговоры с главарями боевиков "ЛДНР".

Зеленский, в свою очередь, заявил, что дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку организовать его встречу с Путиным.

Дмитрий Песков Михаил Подоляк встреча Зеленского с Путиным
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