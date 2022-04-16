Надо не ждать ядерного удара от РФ, а бить по ее экономике, чтобы и мыслей таких не было – Зеленский

Россия может применить любой оружие - верить Москве нельзя, - Зеленский / Офис президента

Россия может задействовать любое оружие, верить Москве нельзя. Гарантии безопасности для Украины должны быть оформлены таким образом, чтобы учитывалась вероятность российского военного нападения в любой момент. Не надо ждать, пока Кремль перейдет к каким-либо действиям. Следует нанести удар по российской экономике, чтобы у них и мыслей подобных не было. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Как сообщает РБК-Украина, глава государства рассказал о том, что Киеву нужны четкие гарантии безопасности, которые должны работать в любой момент. В таком случае, если Россия снова нападет, Украина уже будет к этому готова.

"Россия может применить любое оружие и верить им нельзя. Как и наши гарантии безопасности – их надо так выписать, рассчитывая на то, что на следующий день они пойдут на нас с оружием. Пусть идут, но мы сможем тогда на это ответить", - отметил президент.

По его словам, Киев уже ведет дискуссии со странами Запада относительно получения средств защиты от химического оружия. Причем украинское государство стремится их получить в краткосрочной перспективе.

Также он добавил, что не надо ждать, когда Россия задействует ядерное оружие. Следует оказывать экономическое давление на Москву, чтобы у Кремля и мыслей не было переходить к таким действиям.

Читайте также"Пацан закосил дела и хочет ядерным оружием бахнуть": Арестович заявил о призраке поражения Путина"Та или другая страна постоянно говорит: если будет применение (ядерного или другого неконвенционального оружия), то мы что-то введем. Вот если будет идти Россия, то мы тогда (что-то сделаем). Я считаю, что это большая провокация. Не надо ждать от России, когда она будет применять ядерное оружие, миру надо готовиться к этому. И речь не только об антидотах или бомбоубежищах. С ними (россиянами) надо говорить, подписывать бумагу, зажимать их экономику так, чтобы у них не было даже мысли об этом", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Угроза применения Россией ядерного оружия

Полковник Службы безопасности Украины Михаил Притула ранее предположил, что Россия рассматривает возможность нанесения ядерного удара по Киеву. По мнению военного, одна из ракет уже нацелена на украинскую столицу. Однако если Кремль решит пойти на такое преступление, российские власти могут потерять все.

Руководитель группы Bellingcat Христо Грозев полагает, что Путин вряд ли прикажет применить ядерное оружие. Глава РФ не уверен в выполнении его приказа. Кроме того, существенное число офицеров не поддерживает политику Москвы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны мира должны быть готовы к тому, что Путин действительно может применить ядерное оружие или химическое оружие. Гарант акцентировал внимание на неуважительном отношении государства-агрессора к жизням людей.

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