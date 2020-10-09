Нардеп рассказал о возможной смене премьера: кому светит пост

Андрея Коболева могут назначить премьером, узнал нардеп / УНИАН

Народный депутат, глава фракции партии Голос Сергей Рахманин сообщил, что все больше людей говорят о возможной смене премьер-министра.

Премьера могут сменить в ноябре, поделился нардеп слухами в эфире Громадського радіо.

По словам политика, Кабмин может возглавить глава правления госкомпании Нафтогаз Украины Андрей Коболев.

"Все больше людей говорят, что в ноябре возможна смена премьера, и Коболев рассматривается как наиболее реалистичный кандидат на эту должность", – сказал Рахманин.