Нардеп рассказал о возможной смене премьера: кому светит пост

Смена премьера в Украине возможна осенью, поделился политик.
Народный депутат, глава фракции партии Голос Сергей Рахманин сообщил, что все больше людей говорят о возможной смене премьер-министра.
Премьера могут сменить в ноябре, поделился нардеп слухами в эфире Громадського радіо.
По словам политика, Кабмин может возглавить глава правления госкомпании Нафтогаз Украины Андрей Коболев.
"Все больше людей говорят, что в ноябре возможна смена премьера, и Коболев рассматривается как наиболее реалистичный кандидат на эту должность", – сказал Рахманин.
- Напомним, сейчас в Украине пост премьер-министра занимает Денис Шмыгаль.
- Верховная Рада назначила Шмыгаля премьером 4 марта – его кандидатуру поддержал 291 нардеп.
- В конце июня Шмыгаль говорил, что готов уйти в отставку с поста премьера в любой момент, когда украинцы, парламент или президент Владимир Зеленский выразят такое желание.
Автор: Екатерина Присяжнюк