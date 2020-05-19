Климкин рассказал о "перезагрузке" в России

В России происходит не просто перезагрузка Владимира Путина, поделился Павел Климкин / Reuters

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в Российской Федерации происходит не просто перезагрузка президента Владимира Путина.

В РФ пытаются перезагрузить и модель управления государства, условно, существующую гибридную автократию может заменить другой вариант автократии, рассказал экс-чиновник в эфире Obozrevatel.

По его словам, сейчас для российской модели существование Украины является катастрофой.

"…То, что происходит сегодня в России – это не просто перезагрузка Путина. Это попытка перезагрузить и модель. Условно – модель существующей сейчас гибридной автократии на другой вариант автократии", – поделился бывший министр.

Ранее Павел Климкин говорил, что Владимир Путин на самом деле в будущем хочет возглавить не РФ, а новое государство. Экс-глава МИДа полагает, что российский лидер хочет руководить государством, в которое, в частности, должна входить Украина.