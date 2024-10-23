Орбана сбрасывают с пьедестала: опрос в Венгрии показал интересные результаты

Оппозиция активизируется перед предстоящими национальными выборами.

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Оппозиционная партия превзошла правящую партию Орбана / Коллаж: Главред, фото: flickr

Недавний опрос в Венгрии показал неожиданные результаты для премьер-министра Виктора Орбана, который руководит страной уже 14 лет. Впервые с 2010 года оппозиционная партия опередила правящую партию Орбана "Фидес" в поддержке избирателей, которые уже определились со своим выбором.

Скандальные заявления Виктора Орбана об Украине В апреле 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину несуществующей страной в финансовом плане. Мол, наша страна напрямую зависит от союзников, и если США и Европа прекратят финасирование, война сразу же закончится. Ранее он утверждал, что "Украина становится ничейной землей". В мае 2023 года Орбан цинично заявил, что Закарпатье - это "древняя венгерская земля". видео дня "Потери украинцев - это наши потери... Там живут и венгры, часть Украины - это древняя венгерская земля, которая теперь принадлежит Украине, и венгры существуют там как коренное население", - сказал Орбан в интервью радио Kossuth. В ноябре 2022 года Орбан попал в скандал, когда появился на матч национальной сборной Венгрии по футболу в шарфе с украинским Закарпатьем, таким образом намекнув на аннексию региона. Кроме того, Венгрия систематически обвиняет Украину в якобы "нарушении прав национальных меньшинств" на Закарпатье и пытается блокировать важные инициативы для сотрудничества Киева с Евросоюзом и НАТО.

Согласно данным опроса, проведенного в начале октября исследовательским центром 21 Research Center в Будапеште, Петер Мадьяр, лидер правоцентристской партии "Тиса", неожиданно получил 42% поддержки среди определенных избирателей. Для сравнения, партия Орбана "Фидес" набрала 40%.

На общенациональном уровне "Фидес" пока сохраняет первенство с 29% поддержки, однако партия "Тиса" дышит ей в спину с 26%.

Оппозиция активизируется перед предстоящими национальными выборами, которые запланированы на начало 2026 года.

Орбан - инфографика / Главред, инфографика

Рост популярности "Тисы" объясняют общим недовольством венгров политикой Орбана, а также тем, что другие оппозиционные силы долго не могли объединиться против "Фидес".

"Венгры прислали сообщение: с режимом Виктора Орбана покончено", - заявил после публикации результатов опроса Мадьяр.

В то же время Орбан продолжает критиковать Европейский Союз, обвиняя его в попытках поставить во главе Венгрии "марионеточное правительство" под руководством Мадьяра, которое якобы "будет призывать чужаков вмешиваться в венгерские дела".

Последние новости о Венгрии

Как известно, недавно Орбана испугал План победы Украины. По его мнению, ЕС должен пересмотреть "плохо просчитанную" стратегию в отношении Украины.

А вот по версии Politico, Орбан может заблокировать помощь Украине, чтобы помочь Трампу. И даже если это приведет к повышенным расходам для ЕС.

Кроме этого, премьера Венгрии раскритиковали за поддержку РФ. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с резкой критикой в его адрес из-за пророссийской позиции и недостаточной поддержки Украины.

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