Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Орбана сбрасывают с пьедестала: опрос в Венгрии показал интересные результаты

Даяна Швец
23 октября 2024, 18:48
688
Оппозиция активизируется перед предстоящими национальными выборами.
Виктор Орбан, заседание ЕС
Оппозиционная партия превзошла правящую партию Орбана / Коллаж: Главред, фото: flickr

Недавний опрос в Венгрии показал неожиданные результаты для премьер-министра Виктора Орбана, который руководит страной уже 14 лет. Впервые с 2010 года оппозиционная партия опередила правящую партию Орбана "Фидес" в поддержке избирателей, которые уже определились со своим выбором.

Скандальные заявления Виктора Орбана об Украине

В апреле 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину несуществующей страной в финансовом плане. Мол, наша страна напрямую зависит от союзников, и если США и Европа прекратят финасирование, война сразу же закончится. Ранее он утверждал, что "Украина становится ничейной землей".

В мае 2023 года Орбан цинично заявил, что Закарпатье - это "древняя венгерская земля".

видео дня

"Потери украинцев - это наши потери... Там живут и венгры, часть Украины - это древняя венгерская земля, которая теперь принадлежит Украине, и венгры существуют там как коренное население", - сказал Орбан в интервью радио Kossuth.

В ноябре 2022 года Орбан попал в скандал, когда появился на матч национальной сборной Венгрии по футболу в шарфе с украинским Закарпатьем, таким образом намекнув на аннексию региона.

Кроме того, Венгрия систематически обвиняет Украину в якобы "нарушении прав национальных меньшинств" на Закарпатье и пытается блокировать важные инициативы для сотрудничества Киева с Евросоюзом и НАТО.

Согласно данным опроса, проведенного в начале октября исследовательским центром 21 Research Center в Будапеште, Петер Мадьяр, лидер правоцентристской партии "Тиса", неожиданно получил 42% поддержки среди определенных избирателей. Для сравнения, партия Орбана "Фидес" набрала 40%.

На общенациональном уровне "Фидес" пока сохраняет первенство с 29% поддержки, однако партия "Тиса" дышит ей в спину с 26%.

Оппозиция активизируется перед предстоящими национальными выборами, которые запланированы на начало 2026 года.

Орбан - инфографика
Орбан - инфографика / Главред, инфографика

Рост популярности "Тисы" объясняют общим недовольством венгров политикой Орбана, а также тем, что другие оппозиционные силы долго не могли объединиться против "Фидес".

"Венгры прислали сообщение: с режимом Виктора Орбана покончено", - заявил после публикации результатов опроса Мадьяр.

В то же время Орбан продолжает критиковать Европейский Союз, обвиняя его в попытках поставить во главе Венгрии "марионеточное правительство" под руководством Мадьяра, которое якобы "будет призывать чужаков вмешиваться в венгерские дела".

Последние новости о Венгрии

Как известно, недавно Орбана испугал План победы Украины. По его мнению, ЕС должен пересмотреть "плохо просчитанную" стратегию в отношении Украины.

А вот по версии Politico, Орбан может заблокировать помощь Украине, чтобы помочь Трампу. И даже если это приведет к повышенным расходам для ЕС.

Кроме этого, премьера Венгрии раскритиковали за поддержку РФ. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с резкой критикой в его адрес из-за пророссийской позиции и недостаточной поддержки Украины.

Другие международные новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Венгрия международная политика Виктор Орбан новости Венгрии
Реклама

Главное за день

Ещё
Возвращается мороз: в каких областях влупит -3

Возвращается мороз: в каких областях влупит -3

19:34Синоптик
"Фиаско для России": в МИД Украины отреагировали на итоговую декларацию саммита БРИКС

"Фиаско для России": в МИД Украины отреагировали на итоговую декларацию саммита БРИКС

19:06Мир
В Турции совершили теракт: на аэрокосмическую компанию напали террористы - СМИ

В Турции совершили теракт: на аэрокосмическую компанию напали террористы - СМИ

19:04Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Эксперты призвали до конца октября поставить миску с солью на окно: для чего это

Эксперты призвали до конца октября поставить миску с солью на окно: для чего это

Температура снова упадет: синоптик назвала день, когда придет новое похолодание

Температура снова упадет: синоптик назвала день, когда придет новое похолодание

Мама путинистки Наташи Королевой внезапно приехала в РФ - что произошло

Мама путинистки Наташи Королевой внезапно приехала в РФ - что произошло

Как правильно на украинском сказать "ви праві": Авраменко удивил ответом

Как правильно на украинском сказать "ви праві": Авраменко удивил ответом

Крысы и мыши убегут сами: названо средство, которое навсегда избавится от грызунов

Крысы и мыши убегут сами: названо средство, которое навсегда избавится от грызунов

Последние новости

19:47

"Легче всего тренировать": кинолог назвал 7 самых умных пород собак

19:34

Возвращается мороз: в каких областях влупит -3

19:17

Разрешение Украине бить западным оружием вглубь РФ: Остин озвучил стратегию США

19:06

"Фиаско для России": в МИД Украины отреагировали на итоговую декларацию саммита БРИКС

19:04

В Турции совершили теракт: на аэрокосмическую компанию напали террористы - СМИВидео

Украина способна создать ядерную "вундервафлю" и запустить ее, Россия это знает – ЯгунУкраина способна создать ядерную "вундервафлю" и запустить ее, Россия это знает – Ягун
18:48

Орбана сбрасывают с пьедестала: опрос в Венгрии показал интересные результаты

18:34

Вывесили российский флаг: войска РФ зашли в важный город на Востоке - BILD

18:29

"Постоянно бросает в эту историю": популярная певица призналась в злоупотреблении алкоголем

17:57

Слова, которые нельзя говорить в ответ на "Как дела?": мольфар удивил ответомВидео

Реклама
17:55

Бронирование претерпело изменения: у компаний могут отобрать статус "критических", подробности

17:51

Украина способна остановить наступление оккупантов: офицер озвучил ключевые условия

17:46

Курс доллара в Украине побьет все возможные рекорды: в МВФ предупредили украинцев

17:39

"Не только к северу от Суджи": эксперт Снегирев раскрыл наступление ВСУ на Курщине

17:31

Участие КНДР в войне в Украине приведет к новой эпохе: на Западе забили тревогу

17:18

Сразу на трех направлениях фронта: оккупанты неожиданно взяли паузу - ОТГ "Луганск"

17:15

"Нас обманули": имеет ли Украина право создать ядерное оружие - генерал-майор СБУ

17:04

Боится за жизнь: Пугачева разрешила Киркорову больше не скрывать свою ориентацию

16:42

Выплаты украинским беженцам: Польша предлагает изменить систему помощи

16:38

Находка для коллекционеров: какие игрушки из СССР стоят десятки и сотни тысяч гривен

16:31

Парень нашел потайной ход в лесу и спустился туда: его видео 18 миллионов человекВидео

Реклама
16:25

Каравай с солью и кокошник: генсек ООН оскандалился во время визита в Россию

16:14

Ядерное оружие или НАТО для Украины: генерал СБУ назвал главную проблему Запада

15:56

План победы "обречен на провал", а Запорожье станет целью РФ: главное из статьи The Economist

15:53

Трофея не избежать: как поймать карпа осенью

15:49

Скандальная блогерша Стужук, которая молчит о войне, беременна пятым ребенком

15:27

Остановка деятельности МСЭК: министр сказал, кому передадут функции

15:17

Вдвое больше предыдущих оценок: сколько военных КНДР направили в РФ

15:14

Лучше палец в рот не класть: астрологи назвали самые бескомпромиссные знаки Зодиака

15:08

У Путина объявили о позиции по "мирной" инициативе Китая и Бразилии

15:06

Будет богатая и счастливая жизнь: что нужно сделать 24 октября - приметы

14:48

Запрет на 100 лет: почему в США нельзя было выращивать черную смородину

14:45

Готовит ли РФ наступление на Запорожском направлении: спикер раскрыл план врага

14:31

Умер легендарный солист группы Iron Maiden

14:29

Что означает танец во сне: приятные и негативные значения сновидения

14:28

Можно готовить хоть каждый день: простейший рецепт домашнего хлеба в рукаве без замесаВидео

14:07

Остались только безвкусные балахоны: у Повалий ВАКС отобрал ее украинское имущество

13:58

Войска КНДР уже в России: в Пентагоне раскрыли деталиВидео

13:39

Гороскоп на завтра 24 октября: Овнам - невероятная возможность, Скорпионам - испытания

13:33

"У нас нет выбора": генерал СБУ сделал заявление по ядерному оружию Украины

13:21

Франция передаст Украине самолеты Mirage 2000-5: СМИ озвучили их количество

Реклама
13:08

Умер звезда "Спасателей Малибу"

12:51

РФ испугалась: известно, остановится ли война, если у Украины будет "ядерка"

12:37

Кристина Орбакайте запела на улице в Австралии - детали

12:32

Поколение украинских богачей, которые зарабатывают на кровимнение

12:30

Генерал-майор сказал, есть ли у Украины возможность создать ядерное оружие

12:25

Миллионы снарядов для Украины: СМИ узнали, что может передать Южная Корея

12:00

Россия будет наступать и в 2025-м, но ВСУ могут открыть новый фронт на ее территории - Снегирев

11:34

Украина близка к отключениям света: названа главная причина

11:14

Британцы заподозрили ухудшение: Чарльз экстренно покинул официальный прием

11:14

Войска РФ получили приказ: в ВСУ сделали заявление о ситуации на Купянщине

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять