Отчаянный шаг: двое министров подали в отставку

Рада намерена рассмотреть вопрос об отставке чиновников уже завтра.
В парламент поступило два заявления об отставке от министра экологии и министра ветеранов - Романа Абрамовского и Сергея Бессараба. Уже завтра, 16 декабря, нардепы намерены рассмотреть этот вопрос.
"Объявление, поступили заявления об увольнении от двух министров - от министра защиты окружающей среды и природных ресурсов и министра по делам ветеранов Украины", - заявил Дмитрий Разумков на сегодняшнем заседании Рады.
Кроме того, глава парламента попросил профильные комитеты собраться завтра утром на заседание, чтобы обсудить вопрос отставки этих министров.
"Я прошу комитеты собраться завтра и рассмотреть утром эти вопросы, чтобы мы могли вынести их на пленарные заседания", - заявил он.
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Сегодня должно состояться заседание фракции "Слуга народа" с участием президента Владимира Зеленского. На повестке дня - вопрос кадровых изменений в Кабинете министров.
Отставка министра Максима Степанова – о чем сообщалось ранее:
- Руководитель Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил о том, что не собирается уходить в отставку и назвал всю информацию по данному поводу слухом, который распускают представители некоторых политически-финансовых групп.
- "Эти слухи определенные народные депутаты и политические силы начали распускать начиная с первого дня моей работы на посту министра здравоохранения. Я занимаюсь развитием и реанимацией украинской медицины. Это то, чем я сейчас занимаюсь, чем собираюсь заниматься через неделю, через месяц, через полгода, через год", ‒ заявил руководитель Минздрава.
- Глава партии Слуга народа Александр Корниенко заявил, что отставка министра здравоохранения Максима Степанова пока не рассматривается, потому что надо заниматься борьбой с коронавирусом, и добавил, что держать его не будут, если захочет уйти.