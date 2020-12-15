Отчаянный шаг: двое министров подали в отставку

Двое министров подали в Раду заявление об отставке / УНИАН

В парламент поступило два заявления об отставке от министра экологии и министра ветеранов - Романа Абрамовского и Сергея Бессараба. Уже завтра, 16 декабря, нардепы намерены рассмотреть этот вопрос.

"Объявление, поступили заявления об увольнении от двух министров - от министра защиты окружающей среды и природных ресурсов и министра по делам ветеранов Украины", - заявил Дмитрий Разумков на сегодняшнем заседании Рады.

Кроме того, глава парламента попросил профильные комитеты собраться завтра утром на заседание, чтобы обсудить вопрос отставки этих министров.

"Я прошу комитеты собраться завтра и рассмотреть утром эти вопросы, чтобы мы могли вынести их на пленарные заседания", - заявил он.

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Сегодня должно состояться заседание фракции "Слуга народа" с участием президента Владимира Зеленского. На повестке дня - вопрос кадровых изменений в Кабинете министров.

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