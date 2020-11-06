Парламент провалил важное решение по Конституционному суду

Рада провалила назначение судей КСУ / УНИАН

В пятницу, 6 ноября, Верховная Рада провалила голосование за назначение судей Конституционного суда Украины.

Для назначения судей КСУ в парламенте не хватило более 100 голосов, свидетельствует онлайн-трансляция заседания, которую вел YouTube-канал RadaTVchannel.

Назначение судей КСУ поддержали только 100 парламентариев, а для принятия решения необходимо минимум 226 голосов.

На должности судей КС претендовали:

Юрист Николай Сирый;

Кандидат юридических наук Наталия Денисенко;

Юрист Ольга Боднар-Петровская;

Юрист Юрий Павленко.

После того, как парламент провалил голосование за назначение судей, его спикер Дмитрий Разумков поручил снова провести конкурс и найти новых претендентов на посты судей КС.

Ранее замглавы парламентской фракции партии Слуга народа Евгения Кравчук говорила, что 6 ноября Верховная Рада может рассмотреть вопрос о назначении на должности судей КСУ двух кандидатов, которые прошли конкурсный отбор.