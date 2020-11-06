Парламент провалил важное решение по Конституционному суду

Для назначения судей Конституционного суда в парламенте не хватило более 100 голосов.
В пятницу, 6 ноября, Верховная Рада провалила голосование за назначение судей Конституционного суда Украины.
Для назначения судей КСУ в парламенте не хватило более 100 голосов, свидетельствует онлайн-трансляция заседания, которую вел YouTube-канал RadaTVchannel.
Назначение судей КСУ поддержали только 100 парламентариев, а для принятия решения необходимо минимум 226 голосов.
На должности судей КС претендовали:
- Юрист Николай Сирый;
- Кандидат юридических наук Наталия Денисенко;
- Юрист Ольга Боднар-Петровская;
- Юрист Юрий Павленко.
После того, как парламент провалил голосование за назначение судей, его спикер Дмитрий Разумков поручил снова провести конкурс и найти новых претендентов на посты судей КС.
Ранее замглавы парламентской фракции партии Слуга народа Евгения Кравчук говорила, что 6 ноября Верховная Рада может рассмотреть вопрос о назначении на должности судей КСУ двух кандидатов, которые прошли конкурсный отбор.
- Справка. 27 октября Конституционный суд признал неконституционным закон о введении уголовной ответственности за недостоверное декларирование доходов депутатами, чиновниками и судьями.
- Позже КСУ лишил Национальное агентство по предупреждению коррупции права проводить мониторинг электронных деклараций и обязал Нацагентство закрыть их реестр.
- Президент Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Власти решили возобновить ответственность за недостоверные сведения в электронных декларациях.
- Украинский лидер 30 октября внес в Верховную Раду законопроект, в котором предложено уволить судей КСУ.