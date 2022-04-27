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Подоляк о встрече Зеленского и Путина: Россия еще не избавилась от иллюзий

27 апреля 2022, 22:33

Россия еще не избавилась от иллюзий, которые дают ей возможность продолжать боевые действия в Украине.

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк высказался о переговорах с Россией / Офис президента Украины

Переговоры между Россией и Украиной состоятся тогда, когда страна-агрессор будет готова воспринять мир таким, какой он есть, сообщил глава Офиса президента Михаил Подоляк во время телемарафона.

По его словам, Россия еще не избавилась от иллюзий, которые дают ей возможность продолжать боевые действия в Украине. Также у оккупантов есть еще достаточный ресурс и резерв.

"Нам еще придется доказать им их право на то, чтобы принять мир на условиях Украины. А когда будут переговоры - это вопрос не сегодня и не завтра, это вопрос того, когда Россия будет готова воспринять мир таким, какой он есть", - сказал советник.

Подоляк отметил, что для переговоров президентов Украина должна подготовить юридическую и эмоциональную составляющую.

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"Поэтому мы должны подготовить и юридическую составляющую переговоров президентов, и эмоциональную составляющую. Более того, мы должны ожидать, что Россия вернется к реальной оценке того, что происходит в Украине. После этого встреча лидеров состоится и будем иметь результат", - добавил он.

Переговоры Путина с Зеленским

Накануне, 26 апреля, Эрдоган позвонил Путину и предложил ему провести переговоры с Зеленским в Стамбуле. Анкара акцентирует внимание на важности установления режима прекращения огня, работы гуманитарных коридоров, безопасности эвакуации людей и намерена продолжать реализацию работы, направленной на завершение войны России и Украины.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна готова стать гарантом безопасности Украины. Но в то же время он отметил, что 5-ю статью НАТО в качестве гарантии его страна не примет.

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