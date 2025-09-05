После разговора с Зеленским Трамп хочет поговорить с Путиным

Трамп надеялся, что благодаря его отношениям с Путиным решение вопросов завершения войны будет легче. Но реальность оказалась более сложной.

Трамп заявил о "хорошем диалоге" с Путиным / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Трамп планирует созвониться с Путиным

Президент США заявил о "хорошем диалоге" с главой РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует в ближайшее время поговорить с Владимиром Путиным. По его словам, у него очень хороший диалог с российским диктатором.

На мероприятии в Белом доме с ведущими лидерами в сфере технологий у Трампа спросили, планирует ли он после телефонного звонка президенту Украины Зеленскому в ближайшее время поговорить с Путиным.

"Буду (говорить – Ред.), да, буду. У нас очень хороший диалог. Я урегулировал семь войн", - заявил Трамп.

По словам Трампа, он надеялся, что благодаря его отношениям с Путиным и Украиной решение вопросов завершения войны будет легче. Но реальность оказалась более сложной.

"Вы знаете это чувство, когда думаешь, что будет легче. Оказывается, это немного сложнее. Но та [война], которая, по моему мнению, должна быть легче, из-за моих отношений с Путиным, с Украиной и все остальное", - сказал президент США.

Трамп назвал войну "российско-украинской катастрофой", где только на этой неделе погибли более 7 000 человек. По его словам, в большинстве случаев это были солдаты. Президент США добавил, что их убивают в масштабах, которые мир не видел со времен Второй мировой войны.

Встреча "Коалиции желающих" в Париже - главное

Как сообщал Главред, 4 сентября в Париже состоялась встреча "Коалиции желающих". Лидеры европейских стран провели переговоры, результатом которых стали стратегические договоренности по предоставлению Украине гарантий безопасности.

После парижской встречи "Коалиции желающих" Зеленский с европейскими лидерами поговорил с президентом США. Они обсудили пути достижения мира, возможные новые санкции против России и защиту украинского неба.

Как пишет издание Bild со ссылкой на участников переговоров, европейские партнеры Украины все больше разочарованы политикой Дональда Трампа, который публично угрожает России санкциями, но избегает реальных шагов для их введения. В то же время сам президент США недоволен закупкой российской нефти европейцами.

Как закончится война в Украине - мнение военного эксперта

Военный эксперт Олег Жданов не исключает, что будет реализован сценарий заморозки войны. В этом случае оккупированная часть Украины попадет в орбиту влияния Кремля, а остальная часть украинского государства вступит в Евросоюз.

По его мнению, так называемый грузинский сценарий, при котором Грузия, спустя несколько лет после завершения войны с РФ, попала под ее политическое влияние, в Украине невозможен.

"Возможен сценарий заморозки конфликта, когда оккупированная часть будет в орбите РФ, а вся остальная Украина вступить в Евросоюз, и Путин ничего не сможет сделать", - сказал Жданов в интервью Главреду.

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

