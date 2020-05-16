Итоги первого года: Зеленский "созрел" на пресс-конференцию

Владимир Зеленский намерен провести пресс-конференцию / Фото president.gov.ua

У президента Владимира Зеленского решили, что гарант уже давно не общался с журналистами и решили провести очередную встречу с представителями СМИ. По информации, президент намерен подвести итоги своего первого года пребывания при власти.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время встречи с послами "Большой семерки" (G7) и главой представительства Евросоюза, сообщается на сайте ОПУ.

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"Андрей Ермак рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский намерен провести общение со СМИ по итогам первого года своего президентства", – сказано в сообщении.

Также появилась информация о возможных темах, которые Зеленский может затронуть во время общения со СМИ.

Как сообщается в Telegram-канале "Легитимный" со ссылкой на источники в ОП, у президента ждут подтверждения от Международного валютного фонда по первому траншу, следующего этапа ослабления карантина, полной выплаты медикам надбавки 300%, а также данных по "донбасскому кейсу", который ведет Ермак.

Марафон Зеленского

Как ранее писал Главред, прошлогодний пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского закончился в 00:10 11 октября, он продолжался 14 часов.

Напомним, пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского побил мировой рекорд и стал самой продолжительной пресс-конференцией из всех, которые когда-либо проводились в истории.