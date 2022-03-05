Путин напрямую угрожает странам Запада войной в случае закрытия неба над Украиной

/ скриншот с видео

Президент России Владимир Путин уже напрямую угрожает странам запада за введение бесполетной зоны над Украиной.

В интервью прокремлевский СМИ он заявил что РФ будет расценивать такой шаг участием в военных действиях.

"РФ будет рассматривать любые попытки других стран установления бесполетной зоны над Украиной как участие в военных действиях", - заявил Путин.

Ранее в НАТО отказались закрывать воздушное пространство над Украиной. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что российское вторжение в Украину - наихудшая агрессия в Европе за десятилетия.

Читайте такжеПочему украинцам не стоит обижаться на НАТО"Этот вопрос поднимался на заседании, но союзники согласились, что не должно быть самолетов НАТО в воздушном пространстве Украины, или войск НАТО на территории Украины", – заявил Столтенберг.

На такое решение Альянса отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Во время своего видеообращения глава государства отметил, что на такой шаг НАТО пошла зная, что новые удары и жертвы будут неизбежными.

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