Зеленский вскоре объявит о назначении Саакашвили – СМИ

Михаил Саакашвили скоро получит пост в Кабмине/ УНИАН

В скором времени бывший грузинский президент Михаил Саакашвили, которому ранее не удалось получить должность в правительстве, будет назначен на новый пост. Причем о его назначении должен лично заявить глава государства Владимир Зеленский.

Об официальном названии будущей должности Саакашвили информации пока нет, однако источники утверждают, что экс-глава Одесской обладминистрации будет работать с Кабмином.

"В ближайшие дни его (Саакашвили) назначат. Мы не можем пока говорить, кем его назначат, ведь об этом должен сказать президент…"; "Могу только сказать, что он будет помогать работать правительству", - сказал собеседник издания Украинская правда на Банковой.

Читайте такжеЗеленский еще сто раз пожалеет, что связался с СаакашвилиНапомним, 22 апреля появилась информация, согласно которой украино-грузинский политик Михаил Саакашвили может стать вице-премьером в правительстве Дениса Шмыгаля. В Офисе президента подтвердили данные сведения, отметив, что с Саакашвили ведутся переговоры.

Позже сообщалось, что фракция Слуга народа не готова поддержать назначение Саакашвили в Кабмин. За такое решение могли проголосовать только 140-170 депутатов, тогда как в ОП не решились оказать политику публичную поддержку.

Уже в субботу, 2 мая, Михаилу Саакашвили прогнозировали назначение на пост представителя президента Украины в Кабмине.