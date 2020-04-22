У Зеленского объяснили, для чего пригласили Саакашвили в Кабмин

В Офисе президента поведали, для чего предложили Саакащвили пост министра / УНИАН

В Офисе президента подтвердили информацию о том, что экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили был приглашен на работу в Кабинет министров.

Как заявили РБК-Украина в Офисе президента, Зеленский провел встречу с Саакашвили, во время которой они обсудили видение бывшего главы Грузии о возможной помощи в развитии Украины. Также президент считает, что у Михо есть потенциал для поддержки правительства.

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"Михаил Саакашвили известен на международной арене и уже показал опыт успешного внедрения реформ. Президент Зеленский считает, что господин Саакашвили имеет потенциал для поддержки правительства Украины и предложил ему поделиться своим видением и разработками с правительством и парламентом Украины", - отметили в Офисе президента.

Саакашвили в Украине

Как ранее писал Главред, Михаил Саакашвили возвращается в украинскую власть. Бывший глава Одесской ОГА и экс-президент Грузии может занять должность вице-премьер-министра по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля.

Напомним, ранее бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует распасться на пять государств. Он считает, что угрозу целостности страны необходимо укрепить посредством корректировки политической системы.