СБУ завела дело против скандального блогера Шария

СБУ открыла дело против Шария / 112 Украина

Сегодня СБУ открыла уголовное дело против скандального блогера Анатолия Шария.

"СБУ открыла уголовное производство против Шария из-за посягательства на территориальную целостность Украины", — написал нардеп от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

Депутат отметил, что из СБУ пришел ответ на его запрос с требованием предоставить правовую оценку действиям Шария, который показал в своем ролике карту Украины без Крыма и частей Донецкой и Луганской областей.

Читайте такжеПобеда Кернеса и Шария: экзит-пол 2020 по Харькову дал неожиданные результаты

Гончаренко ответили, что в отношении блогера ведется досудебное расследование по части 1 статьи 110 Конституции — "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

"Такие люди, как Шарий, своими действиями и призывами угрожают суверенитету нашей страны. И на это нельзя закрывать глаза. Буду и дальше следить за ситуацией", — подчеркнул нардеп.