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СБУ завела дело против скандального блогера Шария

7 ноября 2020, 21:57

Дело открыто из-за того, что блогер показал в своем ролике карту Украины без Крыма и частей Донецкой и Луганской областей.

Шарий
СБУ открыла дело против Шария / 112 Украина

Сегодня СБУ открыла уголовное дело против скандального блогера Анатолия Шария.

"СБУ открыла уголовное производство против Шария из-за посягательства на территориальную целостность Украины", — написал нардеп от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

Депутат отметил, что из СБУ пришел ответ на его запрос с требованием предоставить правовую оценку действиям Шария, который показал в своем ролике карту Украины без Крыма и частей Донецкой и Луганской областей.

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Гончаренко ответили, что в отношении блогера ведется досудебное расследование по части 1 статьи 110 Конституции — "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

"Такие люди, как Шарий, своими действиями и призывами угрожают суверенитету нашей страны. И на это нельзя закрывать глаза. Буду и дальше следить за ситуацией", — подчеркнул нардеп.

  • Ранее СБУ задержала участника диверсионной группы террористической организации ЛНР, который был причастный к подрыву нескольких мостов на Донбассе.
СБУ Блогер уголовное дело Алексей Гончаренко Анатолий Шарий новости Украины
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