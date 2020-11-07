СБУ завела дело против скандального блогера Шария

Дело открыто из-за того, что блогер показал в своем ролике карту Украины без Крыма и частей Донецкой и Луганской областей.
Сегодня СБУ открыла уголовное дело против скандального блогера Анатолия Шария.
"СБУ открыла уголовное производство против Шария из-за посягательства на территориальную целостность Украины", — написал нардеп от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.
Депутат отметил, что из СБУ пришел ответ на его запрос с требованием предоставить правовую оценку действиям Шария, который показал в своем ролике карту Украины без Крыма и частей Донецкой и Луганской областей.
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Гончаренко ответили, что в отношении блогера ведется досудебное расследование по части 1 статьи 110 Конституции — "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
"Такие люди, как Шарий, своими действиями и призывами угрожают суверенитету нашей страны. И на это нельзя закрывать глаза. Буду и дальше следить за ситуацией", — подчеркнул нардеп.
- Ранее СБУ задержала участника диверсионной группы террористической организации ЛНР, который был причастный к подрыву нескольких мостов на Донбассе.