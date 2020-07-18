"Третья страна": в ЕС сделали резкое заявление в адрес США из-за Северного потока-2

В Евросоюзе раскритиковали санкционную политику США / Reuters

В Брюсселе подвергли критике санкционную политику Вашингтона в отношении ряда стран, а также проектов Северный поток-2 и Турецкий поток. Там полагают, что европейские государства должны сами определять и координировать свою политику, на которую не могут влиять такие третьи страны, как США.

Об этом заявил высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель, сообщает Европейская правда.

По его словам, политик обеспокоен усилением политики санкций Вашингтона в отношении некоторых стран и против европейских компаний. В качестве примера он привел санкции США против Кубы, Ирана, Международного уголовного суда, а также газовых путепроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.

Как утверждает Боррель, Брюссель категорически не приемлет санкционное вмешательство третьих стран в политику Европейского Союза. Такие меры противоречат международным правовым нормам.Читайте такжеСеверному потоку-2 конец: против него взбунтовалась даже Германия

"ЕС выступает против применения третьими странами санкций в отношении европейских компаний, которые законно ведут бизнес. Более того, ЕС считает экстерриториальное применение санкций противоречащим международному праву. Европейская политика должна определяться здесь, в Европе, а не третьими странами", - добавил Боррель.

Также он подчеркнул, что в ЕС готовы к компромиссному диалогу, однако такой процесс не должен реализовываться под прессом угрозы введения санкций.Читайте такжеГермания готовит санкции против США из-за Северного потока-2

Ранее в Госдепе США заявили о готовности в рамках закона CAATSA О противодействии противникам Америки при помощи санкций ввести ряд ограничительных мер против Северного потока-2 и одной из ветвей Турецкого потока.

Позже в Вашингтоне отметили, что санкции пока не вводятся, однако Штаты готовы будут перейти к решительным мерам в любой момент.

Напомним, Америка обещала ввести санкции против всех юридических лиц, причастных к строительству Северного потока-2.