УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Третья страна": в ЕС сделали резкое заявление в адрес США из-за Северного потока-2

В Евросоюзе готовы к диалогу, но не намерены терпеть угрозы от Вашингтона.

18 июля 2020, 13:45
евросоюз
В Евросоюзе раскритиковали санкционную политику США / Reuters

В Брюсселе подвергли критике санкционную политику Вашингтона в отношении ряда стран, а также проектов Северный поток-2 и Турецкий поток. Там полагают, что европейские государства должны сами определять и координировать свою политику, на которую не могут влиять такие третьи страны, как США.

Об этом заявил высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель, сообщает Европейская правда.

По его словам, политик обеспокоен усилением политики санкций Вашингтона в отношении некоторых стран и против европейских компаний. В качестве примера он привел санкции США против Кубы, Ирана, Международного уголовного суда, а также газовых путепроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.

Как утверждает Боррель, Брюссель категорически не приемлет санкционное вмешательство третьих стран в политику Европейского Союза. Такие меры противоречат международным правовым нормам.Читайте такжеСеверному потоку-2 конец: против него взбунтовалась даже Германия

"ЕС выступает против применения третьими странами санкций в отношении европейских компаний, которые законно ведут бизнес. Более того, ЕС считает экстерриториальное применение санкций противоречащим международному праву. Европейская политика должна определяться здесь, в Европе, а не третьими странами", - добавил Боррель.

Также он подчеркнул, что в ЕС готовы к компромиссному диалогу, однако такой процесс не должен реализовываться под прессом угрозы введения санкций.Читайте такжеГермания готовит санкции против США из-за Северного потока-2

Ранее в Госдепе США заявили о готовности в рамках закона CAATSA О противодействии противникам Америки при помощи санкций ввести ряд ограничительных мер против Северного потока-2 и одной из ветвей Турецкого потока.

Позже в Вашингтоне отметили, что санкции пока не вводятся, однако Штаты готовы будут перейти к решительным мерам в любой момент.

Напомним, Америка обещала ввести санкции против всех юридических лиц, причастных к строительству Северного потока-2.

Сейчас вы просматриваете новость «"Третья страна": в ЕС сделали резкое заявление в адрес США из-за Северного потока-2». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
youtube Главред на YouTube google news Главред в Google News
Новости партнеров

Последние новости

13:45
"Третья страна": в ЕС сделали резкое заявление в адрес США из-за Северного потока-2
13:42
Оставила записку: в Москве выбросилась из окна чемпионка мира по фигурному катанию
13:40
Бойкот КВН: команда из Беларуси устроила демарш из-за Крыма Видео
13:20
Гороскоп всех знаков Зодиака на 19 июля: искушения, лживые обещания и неожиданное известие
12:52
Кровавое ДТП с шестью погибшими под Измаилом: опубликовано видео с места трагедии Видео
12:35
Кличко рассказал о состоянии здоровья пострадавшего при взрыве на Шулявской
12:29
Коронавирус "меняет маски": ученые сделали тревожное открытие
12:15
Коронавирус в мире 18 июля взял две новые высоты Видео
12:00
″Грянет битва - для Земли последний бой″: рецензия на комикс Тайное вторжение
11:56
Бешеный темп коронавируса: эксперт объяснил ускорение эпидемии COVID-19
11:46
Как лечить грипп и простуду: в Минздраве рассказали, почему нужно отказаться от антибиотиков
11:01
Во французском Нанте пылает старинный собор Петра и Павла Фото Видео
10:57
РФ ударит с воздуха: экс-глава СБУ предупредил о рисках открытой войны с Россией Видео
10:54
Ляшко рассказал, какие школы в сентябре останутся под замком Видео
10:37
"Восьмерка" протаранила Mitsubishi: подробности ДТП с шестью погибшими под Измаилом Фото Видео
10:22
Полиция сообщила о новых пострадавших в результате взрыва у метро Шулявская Видео
10:16
Бесконечная сага про мову мнение
10:00
В моде удобные босоножки на "кошачьем" каблуке из 50-х: фото Фото
09:57
В Минздраве рассказали, когда в Украине ждать вакцину от COVID-19 Видео
09:28
Коронавирус в Украине никак не успокоится - за сутки опять более 800 больных Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять