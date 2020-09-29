"Слуга народа" подцепил Covid-19 и пообещал вести блог

Нардеп рассказал, что знает, где мог подцепить коварный недуг.
Нардеп от Слуги народа Жан Беленюк сегодня рассказал, что подхватил опасный китайский коронавирус. Во вторник вечером он получил положительный результат теста.
Об этом народный избранник сказал в своем видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook.
"Я, к сожалению, заболел коронавирусом. Сдавая тест, я на 99% процентов был уверен, что заболел. Я предполагаю, где я приблизительно мог его подцепить. Объективных причин плохого своего состояния я больше не мог предположить", - рассказал депутат ВР.
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Он также подробнее рассказал о своем самочувствии.
"Температура пару дней держится в районе 37 градусов, небольшая ломота в теле, под вечер болит голова... Я решил вести блог, буду информировать о том, какое у меня состояние, как я борюсь, как я побеждаю", - заявил парламентарий.
Коронавирус в Украине - что происходило ранее:
- Также недавно стало известно, что пятый президент Украины и народный депутат Петр Порошенко заболел коронавирусом.
- По состоянию на утро 29 сентября, в Украине обнаружены 204 932 случая заражения китайским коронавирусом. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +3 627.
- Коронавирус 2020 был диагностирован у первого заместителя министра культуры и информационной политики Ростислава Карандеева.
- 23 августа СМИ узнали, что Юлия Тимошенко, ее дочь Евгения и зять Артур Чечеткин заболели коронавирусом. Позже журналисты выяснили, что нардепа подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, и ее состояние врачи оценивали как стабильно тяжелое.
- Коронавирус в Украине подхватил и ряд народных депутатов.
- Также коронавирусом болели жена и сын президента Владимира Зеленского – Елена и Кирилл Зеленские.