"Слуга народа" подцепил Covid-19 и пообещал вести блог

Жан Беленюк заболел коронавирусом / Фото: Instagram

Нардеп от Слуги народа Жан Беленюк сегодня рассказал, что подхватил опасный китайский коронавирус. Во вторник вечером он получил положительный результат теста.

Об этом народный избранник сказал в своем видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook.

"Я, к сожалению, заболел коронавирусом. Сдавая тест, я на 99% процентов был уверен, что заболел. Я предполагаю, где я приблизительно мог его подцепить. Объективных причин плохого своего состояния я больше не мог предположить", - рассказал депутат ВР.

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Он также подробнее рассказал о своем самочувствии.

"Температура пару дней держится в районе 37 градусов, небольшая ломота в теле, под вечер болит голова... Я решил вести блог, буду информировать о том, какое у меня состояние, как я борюсь, как я побеждаю", - заявил парламентарий.

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