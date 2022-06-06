США не разорвут отношения с РФ полностью: "нужно сохранить базовые вещи" - посол

США не могут разорвать отношения с РФ / Reuters

США не могут полностью разорвать дипломатические отношения с Россией и перестать говорить друг с другом. Об этом заявил посол США в РФ Джон Салливан, сообщает ТАСС.

Он добавил, что необходимо сохранять хотя бы "какие-то базовые вещи".

"Мы не можем взять и разорвать дипломатические отношения и перестать говорить друг с другом. Мы как минимум каждый день сидим рядом друг с другом на заседаниях Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Что бы там ни было, лучше, когда мы говорим друг с другом в ООН, в Совете безопасности", - сказал Джон Салливан.

Посол убежден, что посольства и банковские счета должны быть открытыми.

"Я просто думаю, что, на самом деле, мы никогда не разойдемся полностью, потому что мы объединены как постоянные члены Совета Безопасности. А поскольку мы таким образом объединены, нам нужно продолжать взаимодействовать друг с другом, несмотря на имеющиеся у нас разногласия. Мы каждый день видимся друг с другом, разговариваем и общаемся в Нью-Йорке. Это абсолютный минимум", - добавил он.

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Напомним, экс-президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что звонки кремлевскому диктатору Владимиру Путину – это звонки террористу и убийце, а "мычание" и "трусость" Запада лишь играют на руку агрессии РФ. Также она считает, что антироссийские санкции - "дырявые", они не сработают быстро.

Как сообщал Главред, политолог Петр Олещук считает, что частые телефонные звонки канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона президенту РФ Владимиру Путину наталкивают лидера страны-агрессора на мысль о том, что они его поддерживают.

По мнению эксперта, политикам лучше игнорировать Путина и делать вид, что его не существует.

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