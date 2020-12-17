Стало известно, кто будет выполнять обязанности мэра Харькова после смерти Кернеса

Игорь Терехов / city.kharkov.ua

После смерти харьковского городского головы Геннадия Кернеса его обязанности будет исполнять секретарь городского совета Игорь Терехов. Такой порядок предусмотрен законодательством.

Как заявила пресс-секретарь Кернеса Татьяна Грузинская, временно исполняющим обязанности мэра Харькова должен стать Игорь Терехов.

"По закону во время отсутствия мэра города его обязанности исполняет секретарь горсовета. В данном случае - это Игорь Терехов", - сказала Грузинская в комментарии изданию Сегодня, отметив, что это решение предусмотрено действующим законом.

Глава гражданской сети Опора Ольга Айвазовская заявила, что закон о местном самоуправлении предусматривает, что в случае досрочного прекращения полномочий мэра или его смерти полномочия городского головы возлагаются на секретаря городского совета.

По ее словам, не позже, чем на 15-й день после смерти городского головы, исполняющий обязанности мэра должен обратиться к Верховной Раде с ходатайством о назначении внеочередных выборов мэра. Парламент должен рассмотреть просьбу в течение 90 дней с дня досрочного прекращения исполнения обязанностей мэром.

Айвазовская считает, что на практике решение о назначении внеочередных выборов мэра Харькова может затянуться на годы.

"Объявление внеочередных выборов - вопрос, который лежит в плоскости ответственности парламента и может быть растянут во времени на годы, что демонстрировала неоднократная практика. Поэтому, пока функции городского головы есть, кому выполнять, и есть консенсус местных элит в этом, не факт, что выборы городского головы Харькова состоятся в ближайшее время", - подчеркнула Айвазовская.

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