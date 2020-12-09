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У Кравчука раскрыли планы по Донбассу и сделали заявления об уступках России

9 декабря 2020, 07:15
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На базе СНБО разработано 5 планов по Донбассу, однако их реализация зависит от определенных условий, утверждает Сергей Гармаш.

Донбасс,война
У Кравчука считают, что на Донбассе мог бы сработать сценарий введения миротворцев и создания временных администраций / УНИАН

Киев разработал несколько сценариев по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе. Реализация плана Б зависит от действий администрации Джо Байдена в США и экономической ситуации. Наиболее удачным вариантом является введение миротворцев и создание временной международной администрации в регионе, однако такой сценарий пока маловероятен. Если Запад поддержит отключение России от SWIFT, то Москва может пойти на уступки Украине.

Об этом заявил участник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе Сергей Гармаш в эфире телеканала Украина 24, комментируя заявление Леонида Кравчука о возможном утверждении СНБО плана Б по ОРДЛО уже в начале 2021 года.

По его словам, еще в 2019 году в рамках Совета национально безопасности и обороны были разработаны пять планов (без четкой нумерации) по разрешению вооруженного конфликта на Донбассе. Применение каждого из них зависит от ситуации на международной политической арене. К примеру, реализация плана Б связана с тем, как будет действовать администрация Байдена и что будет с мировой и европейской экономикой.

"План Б наверное будет зависеть от первых шагов администрации Байдена, будет зависеть от того, какие будут изменения в Европе, в том числе с коронавирусом, потому что это будет влиять на экономическую ситуацию в мире и в России", - полагает Гармаш.Читайте такжеКрах переговоров и удар по Минским соглашениям: эксперт раскрыл план для Украины по Донбассу

При этом украинский переговорщик считает, что наиболее оптимальный вариант урегулирование конфликта – это введение миротворцев и создание временных международных администраций в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Однако на данный момент нет оснований для того, чтобы запустить такой механизм реализации сценария.

Что касается усиления давления на Москву со стороны Запада, то россияне могут изменить свою позицию в том случае, если западные государства пойдут на отключение России от мировой платежной системы SWIFT.

"Я думаю, Кремль сегодня пугает любое экономическое давление, поскольку экономика России очень ослабла... Идея может быть реалистична, если она будет поддержана нашими западными партнерами. Она сделает Россию действительно более сговорчивой", - подчеркнул Сергей Гармаш.

Конфликт России и Украины на Донбассе

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