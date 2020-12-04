У Зеленского прояснили вопрос посадок в тюрьму за ложь в декларациях

У Зеленского заявили, что новый закон о восстановлении е-декларирования является временным / president.gov.ua

Принятие Верховной Радой закона №4460-д о восстановлении ответственности за ложь в электронных декларациях является временной мерой. Закон стал результатом компромисса: президент Зеленский настаивал на пункте о лишении свободы, тогда как парламентарии согласились только с вариантом, который в итоге был принят.

Об этом заявил представитель главы государства в Конституционном суде Федор Вениславский в эфире телеканала Украина 24, комментируя вопрос принятия парламентом закона о возобновлении электронного декларирования.

По его словам, вопрос внесения пункта о лишении свободы за недостоверное декларирование стал проблемой. Гарант и парламентарии не могли договориться, вследствие чего появился компромиссный вариант.

"Рабочая группа, которая разработала вариант, не содержащий лишения свободы, состояла из представителей разных политических сил... Поэтому был предложен согласованный вариант, за который проголосовала Рада за основу и в целом", - объяснил Вениславский.Читайте такжеВ Слуге народа объяснили отмену тюремного заключения за ложь в е-декларациях

При этом он добавил, что Зеленский решительно настроен на возвращении строгой уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Поэтому решение, принятое Радой 4 декабря, является временным.

"Но пока согласились на компромиссный вариант, чтобы вообще проголосовать и вернуть ответственность", - подчеркнул Вениславский.

Электронное декларирование в Украине