Украина и мир резко отреагировали на задержание Навального

Мир требует от России освободить Алексея Навального и расследовать дело о его отравлении / Reuters

Министерство иностранных дел Украины осудило задержание оппозиционного политика Алексея Навального и назвало данный инцидент ударом по правам человека и свободе слова в России. Киев призвал Москву освободить украинских заключенных и всех политических узников. Государство присоединилось к заявлениям НАТО, Еврокомиссии и ООН, потребовавших освободить российского оппозиционера.

Как сообщает пресс-служба МИД, украинское внешнеполитическое ведомство обеспокоено задержанием Алексея Навального и считает данную ситуацию "позорной практикой наступления на права человека и подавлением свободы слова".

Украина призывает Россию освободить украинских граждан и всех политических заключенных, которые незаконно удерживаются властями.

"Задержание и политически мотивированное преследование политических и общественных деятелей, представителей национальных меньшинств, журналистов, системно практикуется Кремлем, противоречит международным обязательствам РФ и соответствующим соглашениям в области прав человека, участником которых является Российская Федерация. Требуем от российских властей освободить всех политических заключенных, в том числе граждан Украины, которые незаконно удерживаются российскими властями", - отметили в МИД, подчеркнув, что международному сообществу следует усилить давление на Москву.Читайте такжеЗачем Путину Навальный за решеткой

В Еврокомиссии просят Россию в срочном порядке освободить Алексея Навального и обеспечить безопасность политику. Также европейцы потребовали расследовать инцидент с отравлением оппозиционера.

"Задержание политических оппонентов противоречит международным обязательствам России. Мы также по-прежнему ожидаем проведения тщательного и независимого расследования покушения на жизнь Алексея Навального. Мы будем внимательно следить за ситуацией", - отмечается в опубликованном пресс-службой ЕК заявлении Урсулы фон дер Ляйен.

С обращением к РФ выступил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он призвал немедленно освободить Навального и начать расследовать процесс отравления политика с привлечением к ответственности лиц, которые могут быть к этому причастны.Читайте такжеСтало известно, где находится Навальный после задержания в Шереметьево

"Я присоединяюсь к международным призывам к немедленному освобождению Алексея Навального. Лица, ответственные за покушение на него с применением запрещенного химического оружия, должны быть привлечены к ответственности. Россия должна соблюдать свои международные обязательства в области прав человека и верховенства права", - подчеркнул он в своем аккаунте в микроблоге Twitter.

Кроме того, освободить оппозиционера просят и в Организации объединных наций.

"Мы глубоко обеспокоены задержанием Алексея Навального и призываем незамедлительно освободить его и соблюдать его права в соответствии с правовыми нормами", - подчеркивается в заявлении ООН в Twitter.

Алексей Навальный новости