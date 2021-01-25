В ПАСЕ Украина добилась оспаривания полномочий делегации РФ

Предложение украинской стороны в ПАСЕ относительно российской делегации получило более 30 голосов, сообщил нардеп.
Член постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблеи Совета Европы, нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что украинская делегация оспорила полномочия российской делегации.
В ПАСЕ официально оспорены полномочия делегации РФ – за высказались 38 членов, а для принятия решения необходимы 30 голосов, поделился политик в своем канале в Telegram.
Народный избранник добавил, что после голосования вопрос должны рассмотреть два комитета – мониторинговый и процедурный, в первом будет подготовлен доклад, а во втором – мнения.
"…После этого подготовленные доклад и мнение будут вынесены на рассмотрение Ассамблеи для окончательного решения", – отметил Гончаренко.
Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что если полномочия российской делегации не подтвердят, она не будет участвовать в сессиях Ассамблеи, говорится в Telegram-канале ТАСС.
- Напомним, в 2014 году в ПАСЕ российская делегация была лишена основных полномочий из-за захвата Крыма и поддержки боевиков на Донбассе.
- В конце июня 2019 года в Ассамблее ряд делегаций поддержали возвращение российских представителей, но выдвинули РФ несколько условий.
- После возвращения российской делегации в ПАСЕ комитет Верховной Рады VIII созыва по иностранным делам решил приостановить участие украинской стороны в сессии ведомства.
- Позже Украина снова начала принимать участие в заседаниях Ассамблеи.