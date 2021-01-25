В ПАСЕ Украина добилась оспаривания полномочий делегации РФ

Украинская сторона добилась оспаривания полномочий российской делегации в ПАСЕ / Ellen Wuibaux/Council of Europe

Член постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблеи Совета Европы, нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что украинская делегация оспорила полномочия российской делегации.

В ПАСЕ официально оспорены полномочия делегации РФ – за высказались 38 членов, а для принятия решения необходимы 30 голосов, поделился политик в своем канале в Telegram.

Народный избранник добавил, что после голосования вопрос должны рассмотреть два комитета – мониторинговый и процедурный, в первом будет подготовлен доклад, а во втором – мнения.

"…После этого подготовленные доклад и мнение будут вынесены на рассмотрение Ассамблеи для окончательного решения", – отметил Гончаренко.

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что если полномочия российской делегации не подтвердят, она не будет участвовать в сессиях Ассамблеи, говорится в Telegram-канале ТАСС.