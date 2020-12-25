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Военная помощь Украине от США: в МИД анонсировали решение Конгресса

25 декабря 2020, 16:56
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По словам Дмитрия Кулебы, Киев будет работать над тем, чтобы США усилили поддержку Украины в следующем году.

Дмитрий Кулеба
В США решат вопрос с принятием оборонного бюджета - Кулеба / УНИАН

Наложение действующим президентом Дональдом Трампом вето на оборонный бюджет США, в котором предусмотрена военная поддержка Украине, не отразится на помощи Киеву со стороны Вашингтона. В ближайшем будущем Штаты усилят поддержку украинского государства.

Как рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Украина 24, после того как будет найден способ преодоления вето Трампа, Киев не останется без военной поддержки. Более того, уже в следующем году США усилят общую поддержку Украины.

"Я даю вам стопроцентные гарантии, что после того, как вето будет преодолено или ситуация будет решена иным образом, сумма поддержки Украины останется. Более того, я убежден, что в следующем году общая поддержка Соединенными Штатами Украине не просто сохранится, а еще и усилится. И мы будем над этим упорно работать", - сказал дипломат.Читайте такжеПомощь США Украине – под угрозой: Трамп принял неожиданное решение

Также Кулеба подчеркнул, что наложение вето Трампа на американский оборонный бюджет, предусматривающий помощь Украине на сумму в 250 миллионов долларов, не исключает поддержку Киева со стороны Вашингтона.

Оборонный бюджет США

  • Палата представителей США 8 декабря одобрила оборонный бюджет государства на будущий финансовый год. Документ предполагает предоставление военной помощи Украине.
  • 11 декабря законопроект одобрили и в американском Сенате. Законодатели предположили, что Трамп может наложить вето на оборонный бюджет и заявили о намерении преодолеть решение президента, так как в Палате представителей документ набрал две трети голосов.
  • В среду, 23 декабря, американские СМИ заявили, что Трамп все-таки заблокировал подписание военного бюджета США. Однако Конгресс, по всей вероятности, вето главы государства преодолеет.

новости США МИД Украины Дмитрий Кулеба новости Украины
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