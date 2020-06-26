УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Дети низкого качества": психолог оценила скандальное заявление Третьяковой

Эксперт заявила, что нардеп "потеряла нить реальной жизни".

26 июня 2020, 20:31
Третьякова
Психолог оценила высказывания Третьяковой / УНИАН

Нардеп от Слуги народа, глава комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова сделала скандальное заявление о том, что государство иногда "предоставляет средства" семьям, у которых дети "низкого качества".

Психолог Наталья Ярош прокомментировала скандальное заявление нардепа и заявила, что она потеряла нить реальной жизни. Свой комментарий специалист дала в интервью Вести.

"Мысли, транслируемые Третьяковой - это убеждения человека, который оторвался от реальной жизни, не понимает, в каком мире живут люди. Конечно, это просто нонсенс, так говорить о людях, когда наши специалисты становятся известными во всем мире, и часто они - выходцы из бедных семей. Мы же о достоинствах своих людей не знаем", - отметила специалист.

Читайте такжеПочему Третьякову нужно поблагодарить за скандал с детьми "низкого качества"

Возможной причиной таких странных высказываний Третьяковой она называет травму детства.

"Возможно, она сама - из бедной или неблагополучной семьи. Когда у человека появляется комплекс, он начинает бороться с его источником. Он считает это унизительным, и поэтому от этого нужно избавляться", - объяснила психолог.

Напомним, Галина Третьякова сделала скандальное заявление о том, что государство иногда "предоставляет средства" семьям, у которых дети "низкого качества".

Как ранее писал Главред, Украина готова оказать социальную помощь 337 тысячам семей украинских физических лиц-предпринимателей, которые принадлежат к первой и второй группе налогоплательщиков. Деньги в виде пособия по уходу за детьми до 10 лет сможет получить один из родителей.

Галина Третьякова Слуга народа психолог Народный депутат дети
Сейчас вы просматриваете новость «"Дети низкого качества": психолог оценила скандальное заявление Третьяковой». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

21:04
Врач назвала причины низкой смертности от коронавируса среди украинцев
20:52
Коллапс железной дороги: Саакашвили выдал негативный прогноз для Украины Видео
20:31
"Дети низкого качества": психолог оценила скандальное заявление Третьяковой
20:19
Ученые изобрели почти мгновенный метод уничтожения коронавируса
20:15
Netflix переснимают легендарного Cuphead Видео
20:08
Скандал с визитом Зеленского: в Херсонской ОГА ответили на обвинения журналистов
19:56
Жуткий взрыв на Позняках: появилось фото поврежденных газовых шлангов
19:50
Новое дело: экс-главу Генштаба подозревают в госизмене вместе с Януковичем
19:41
"Поллитр нормальный": в РФ суд принял громкое решение по делу известного украинского журналиста
19:29
"Зеленский сделал": СМИ Херсона устроили президенту бойкот
18:57
Где в Украине безопасно оставлять автомобиль - советы эксперта
18:53
Политолог пояснил, осмелится ли власть сорвать местные выборы
18:50
"Украл — садись": Зеленский выгнал с должности попавшегося на взятке главу ОГА Видео
18:45
Грозы и +32º: синоптик дала прогноз погоды на праздничные выходные Видео
18:10
"Они не работают, ху*ня": Зеленский раскритиковал новые весовые комплексы для фур Видео
18:07
Диана Шурыгина без трусов подразнила поклонников
18:01
Умирает каждый десятый: коронавирус в Украине становится агрессивнее Видео
17:56
В Херсоне мэр поздравил жителей с годовщиной акта националистов о сотрудничестве с Гитлером
17:49
Лукашенко готов уступить власть: в Беларуси будет конституционная реформа
17:42
"Не все будут счастливы": Зеленский припугнул дальнобойщиков СБУ Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять