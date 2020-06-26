"Дети низкого качества": психолог оценила скандальное заявление Третьяковой

Психолог оценила высказывания Третьяковой / УНИАН

Нардеп от Слуги народа, глава комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова сделала скандальное заявление о том, что государство иногда "предоставляет средства" семьям, у которых дети "низкого качества".

Психолог Наталья Ярош прокомментировала скандальное заявление нардепа и заявила, что она потеряла нить реальной жизни. Свой комментарий специалист дала в интервью Вести.

"Мысли, транслируемые Третьяковой - это убеждения человека, который оторвался от реальной жизни, не понимает, в каком мире живут люди. Конечно, это просто нонсенс, так говорить о людях, когда наши специалисты становятся известными во всем мире, и часто они - выходцы из бедных семей. Мы же о достоинствах своих людей не знаем", - отметила специалист.

Читайте такжеПочему Третьякову нужно поблагодарить за скандал с детьми "низкого качества"

Возможной причиной таких странных высказываний Третьяковой она называет травму детства.

"Возможно, она сама - из бедной или неблагополучной семьи. Когда у человека появляется комплекс, он начинает бороться с его источником. Он считает это унизительным, и поэтому от этого нужно избавляться", - объяснила психолог.

Напомним, Галина Третьякова сделала скандальное заявление о том, что государство иногда "предоставляет средства" семьям, у которых дети "низкого качества".

Как ранее писал Главред, Украина готова оказать социальную помощь 337 тысячам семей украинских физических лиц-предпринимателей, которые принадлежат к первой и второй группе налогоплательщиков. Деньги в виде пособия по уходу за детьми до 10 лет сможет получить один из родителей.