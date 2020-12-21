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Замглавы Офиса президента подала в отставку

21 декабря 2020, 22:13

У Зеленского сообщили, что Юлия Ковалив уволилась по собственному желанию.

Юлия Ковалив
Юлия Ковалив подала в отставку / УНИАН

Заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив подала в отставку с занимаемой должности.

Об этом написал в Telegram-канале глава парламентского комитета по вопросам финансов, народный депутат от Слуги народа Даниил Гетманцев.

"Это однозначно сильное звено. Надеюсь, не из Команды. Иначе — печаль", — прокомментировал он.

В своем Facebook Ковалив подтвердила отставку.

"Это был невероятный опыт и большая ответственность в сложное для страны время. За это время мы смогли сделать многое: дали старт возможности украинцев свободно распоряжаться своей землей, начали прозрачные аукционы по приватизации государственного имущества и продажи разрешений на пользование недрами, заключили первые концессионные соглашения и приняли новый закон о концессии, мы начали либерализацию спиртовой отрасли, приняли закон о государственной поддержке инвестиционных проектов и о внутреннем водном транспорте, начали ряд кредитных программ для поддержки микро- и малого бизнеса, начали масштабную диджитализацию…", - напомнила она.

В Офисе президента уточнили, что Ковалив уволилась по собственному желанию. В пресс-службе заявили, что президент Владимир Зеленский "ценит высокий профессионализм и нацеленность Юлии Ковалив на результат", и заверили, что она останется в его команде.

  • Сегодня, 21 декабря, на экстренном кадровом заседании Кабинета министров, Юрия Витренко назначили на должность первого заместителя и исполняющего обязанности министра энергетики.
  • Бывшая врио главы Минэнерго Ольга Буславец написала заявление об увольнении с поста первого замминистра энергетики.
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