Замглавы Офиса президента подала в отставку

Юлия Ковалив подала в отставку / УНИАН

Заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив подала в отставку с занимаемой должности.

Об этом написал в Telegram-канале глава парламентского комитета по вопросам финансов, народный депутат от Слуги народа Даниил Гетманцев.

"Это однозначно сильное звено. Надеюсь, не из Команды. Иначе — печаль", — прокомментировал он.

В своем Facebook Ковалив подтвердила отставку.

"Это был невероятный опыт и большая ответственность в сложное для страны время. За это время мы смогли сделать многое: дали старт возможности украинцев свободно распоряжаться своей землей, начали прозрачные аукционы по приватизации государственного имущества и продажи разрешений на пользование недрами, заключили первые концессионные соглашения и приняли новый закон о концессии, мы начали либерализацию спиртовой отрасли, приняли закон о государственной поддержке инвестиционных проектов и о внутреннем водном транспорте, начали ряд кредитных программ для поддержки микро- и малого бизнеса, начали масштабную диджитализацию…", - напомнила она.

В Офисе президента уточнили, что Ковалив уволилась по собственному желанию. В пресс-службе заявили, что президент Владимир Зеленский "ценит высокий профессионализм и нацеленность Юлии Ковалив на результат", и заверили, что она останется в его команде.