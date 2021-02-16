Зеленский "забанил" Шария в своем Facebook, блогер негодует

Зеленский "забанил" блогера Шария / УНИАН

Глава государства Владимир Зеленский после объявления подозрения скандальному блогеру Анатолию Шарию в госизмене, недолго думая внес его в черный список Facebook-аккаунте. Об этом сам Шарий сообщил в Telegram.

"А сотни тысяч людей забанить слабо? Только ботов своих оставь", - написал Шарий под фото, где видно, что он больше не имеет доступа к аккаунту Зеленского.

Анатолий Шарий - о чем ранее сообщал Главред: