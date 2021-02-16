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Зеленский "забанил" Шария в своем Facebook, блогер негодует

16 февраля 2021, 19:57
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После того как скандальному блогеру СБУ объявила подозрение в госизмене и вызвала его на допрос, президент Украины "забанил" его в Сети.

Зеленский
Зеленский "забанил" блогера Шария / УНИАН

Глава государства Владимир Зеленский после объявления подозрения скандальному блогеру Анатолию Шарию в госизмене, недолго думая внес его в черный список Facebook-аккаунте. Об этом сам Шарий сообщил в Telegram.

"А сотни тысяч людей забанить слабо? Только ботов своих оставь", - написал Шарий под фото, где видно, что он больше не имеет доступа к аккаунту Зеленского.

Анатолий Шарий - о чем ранее сообщал Главред:

  • Анатолию Шарию 16 февраля объявили о подозрении по статье о государственной измене и нарушении равноправия граждан. По утверждениям следователей, скандальный блогер, проживающий в Испании, действовал против национальной безопасности Украины в информационной сфере.
  • Отмечается, что подозрение объявлено под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры в рамках уголовного производства по двум статьям уголовного кодекса: госизмена (ч. 1 ст. 111) и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам (ч. 1 ст. 161).
  • Кроме того, Офис генпрокурора готовит документы на экстрадицию Анатолия Шария из Испании, а также объявление его в розыск по линии Интерпола.
  • Политолог Андрей Золотарев рассказал, как объявленное подозрение СБУ блогеру Анатолию Шарию в государственной измене повлияет на рейтинг президента Владимира Зеленского.
  • Блогер Анатолий Шарий по заказу иностранных структур занимался подрывной деятельностью против Украины и разжигал межнациональную ненависть, заявил представитель Службы безопасности Украины.

СБУ Владимир Зеленский Facebook государственная измена Анатолий Шарий
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