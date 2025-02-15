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День ангела 15 февраля: кто сегодня именинник и как поздравить

Даяна Швец
15 февраля 2025, 11:06
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Рассказываем, что означают имена сегодняшних именинников.
ангел
Какие мужчины и женщины празднуют именины 15 февраля / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Кто празднует День ангела 15 февраля
  • Что означают имена сегодняшних именинников

15 февраля свои именины празднуют мужчины и женщины с разными именами. В этот день принято поздравлять их искренними словами, присылать открытки или просто дарить хорошее настроение. Если же этот праздник касается вас, стоит провести его с молитвой или посетить храм.

Кто отмечает День ангела 15 февраля?

  • Иван - добрый, но упрямый человек, который не любит подчиняться. Он честный, справедливый, хотя иногда его гнев может быть непредсказуемым.
  • Михаил - справедливый и доброжелательный, всегда помогает близким. Однако может легко обижаться и впадать в депрессию.
  • Николай - красноречивый, обаятельный, но застенчивый. Требователен к окружающим, но и сам не боится работать и ставить высокие цели.
  • Алексей - любознательный и инициативный, имеет хорошую память. Однако бывает мягким и нерешительным.
  • Павел - интеллигентный, моральный и коммуникабельный, но с возрастом может стать более прагматичным.
  • Петр - трудолюбивый, настойчивый, стремится к власти и достатку, но в то же время щедрый и честный.
  • Семен - общительный и самодостаточный, имеет мало друзей, однако выбирает их тщательно. Всегда остается честным и справедливым.
  • София - ее имя означает "мудрость", что вполне соответствует ее характеру. Она рассудительна, избирательна в дружбе и всегда дает ценные советы.

Кто по старому стилю празднует именины 15 февраля?

  • Василий - доброжелательный, открытый и всегда готов к общению. Он не терпит грубости и несправедливости.

Также ранее рассказывалось, как защитить себя от негатива 15 февраля.

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Как отмечают День ангела?

День ангела- это день чествования святого, чье имя носит человек. Его еще называют именинами. В этот день православные христиане и греко-католики вспоминают своего небесного покровителя, молятся ему, а также получают поздравления от родных и друзей.

Как отмечают День ангела:

  • Посещают храм и молятся своему покровителю.
  • Заказывают службу или ставят свечу за здоровье.
  • Принимают поздравления и добрые пожелания.
  • Дарят символические подарки и открытки с пожеланиями.

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