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​Какой сегодня праздник: что нельзя делать 24 ноября ​

24 ноября 2020, 00:18

24 ноября нельзя халатно обращаться с огнем – это может привлечь в дом различные беды.

Что нельзя делать сегодня 24 ноября / pixabay

24 ноября, православные христиане почитают память Феодора Студита. В народе этот праздник называют - Федор Студит или Федор Мороз.

​Люди старались в этот день не выходить на улицу, а больше оставаться дома. 24 ноября существует множество запретов, а приметы расскажут о погоде на зиму.

Чего нельзя делать 24 ноября

  • Чтобы не чувствовать нужды в будущем, переберите в доме посуду и выкиньте ту, на которой есть трещины или сколы.
  • Одалживать деньги сегодня – плохая примета. Вы их не получите обратно и еще другие материальные ценности можно потерять.
  • Если 24 ноября жениться или заслать сватов, то молодые будут несчастливы в браке.
  • Если на земле остались неубранными колосья, то на следующий год урожай будет плохим.

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Приметы на 24 ноября

  • Если в этот день светит солнце, то погода скоро испортится и похолодает.
  • Если ясно или падает мокрый снег, то в течение недели наступит оттепель.
  • Если на улице тепло, то зима будет теплой и наоборот.
  • Если начался дождь - быть теплу до праздника Введения (4 декабря).
  • Сильные ветры в этот день обещают холодную зиму.
  • Если ночное небо усыпанное звездами, то год будет грибным и ягодным.
  • Если гуси гуляют по льду, значит в Рождество (7 января) наступит оттепель.

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Какой сегодня праздник

  • День эволюции
  • День угощения домовых
  • День моржа
  • День памяти преподобного Феодора Студита

Ранее Главред сообщал о том, как правильно соблюдать Рождественский пост 2020-2021.

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