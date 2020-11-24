​Какой сегодня праздник: что нельзя делать 24 ноября ​

Что нельзя делать сегодня 24 ноября / pixabay

24 ноября, православные христиане почитают память Феодора Студита. В народе этот праздник называют - Федор Студит или Федор Мороз.

​Люди старались в этот день не выходить на улицу, а больше оставаться дома. 24 ноября существует множество запретов, а приметы расскажут о погоде на зиму.

Чего нельзя делать 24 ноября

Чтобы не чувствовать нужды в будущем, переберите в доме посуду и выкиньте ту, на которой есть трещины или сколы.

Одалживать деньги сегодня – плохая примета. Вы их не получите обратно и еще другие материальные ценности можно потерять.

Если 24 ноября жениться или заслать сватов, то молодые будут несчастливы в браке.

Если на земле остались неубранными колосья, то на следующий год урожай будет плохим.

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Приметы на 24 ноября

Если в этот день светит солнце, то погода скоро испортится и похолодает.

Если ясно или падает мокрый снег, то в течение недели наступит оттепель.

Если на улице тепло, то зима будет теплой и наоборот.

Если начался дождь - быть теплу до праздника Введения (4 декабря).

Сильные ветры в этот день обещают холодную зиму.

Если ночное небо усыпанное звездами, то год будет грибным и ягодным.

Если гуси гуляют по льду, значит в Рождество (7 января) наступит оттепель.

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Какой сегодня праздник

День эволюции

День угощения домовых

День моржа

День памяти преподобного Феодора Студита

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