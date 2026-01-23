Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  Приметы

Почему нельзя подметать пол 24 января: строгие приметы в праздник в этот день

Ангелина Подвысоцкая
23 января 2026, 18:29
31
Что можно делать 24 января. Приметы и запреты, которые уберегут от потери благополучия.
приметы
Что нельзя делать 24 января / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день потепление
  • Почему нельзя мыть полы в этот день
  • Что нужно сделать 24 января

24 января церковь почитает память святой преподобной Ксении Римлянки. Как сообщает Главред, она была родом из семьи знатного сенатора. При рождении она получила имя Евсевия. Она получила хорошее образование, но с ранних лет интересовалась духовной жизнью.

Однажды родители решили выдать девушку замуж за богатого мужчину. Она стремилась сохранить чистоту и посвятить свою жизнь Богу. Чтобы избежать брака она тайно покинула Рим и взяла имя Ксения.

видео дня

В Миласе она основала женский монастырь и построила храм в честь святого первомученика архидьякона Стефана. Святая Ксения отошла к Господу в середине V века. Перед смертью она причастилась Святых Таин и мирно уснула в Господе.

Что можно делать 24 января

  • В этот день нужно осмотреть свои запасы. Нужно правильно распределить, чтобы хватило до конца зимы.
  • В этот день нужно помолиться. У святых нужно попросить об исцелении, счастливой жизни.
  • В этот день нужно навестить больных или пожилых людей. Предки верили, что добро вернется сторицей.

Что нельзя делать 24 января

1. Нельзя 24 января тяжело работать. Иначе это принесет болезни.

2. Нельзя 24 января начинать новые дела. Считается, что они не принесут пользы.

3. Нельзя 24 января стричь волосы и ногти. Предки верили, что это может стать причиной болезней.

4. Нельзя 24 января мести полы. Так вы можете вымести из дома благополучие и счастье.

Приметы 24 января

  • Если в этот день мороз, то зима будет затяжной.
  • Если в этот день снегопад, то будет большой урожай в этом году.
  • Если в этот день потепление, то оно будет кратковременным.
  • Если в этот день тепло, то весна будет ранней.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

