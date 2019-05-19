Кулинарный эксперт раскрыл секрет вкусного плова

Плов без барбариса невозможен, сказал кулинарный эксперт / Главред

Кулинарный эксперт, шеф-повар, телеведущий Евгений Клопотенко сообщил, что для приготовления вкусного плова обязательно нужны две специи — барбарис и зира.

Без барбариса плов невозможен, рассказал ведущий на чате в Главреде.

По словам собеседника, плов — это целая культура, при приготовлении этого блюда главное — рис и мясная жижа.

"Сложно объяснить, какой рис нужно брать для плова. Купите хоть раз дорогой рис, который не будет развариваться: пропаренный, хороший, качественный, с низким содержанием крахмала", — отметил шеф-повар.

Клопотенко объяснил, что чем круглее рис, тем больше в нем крахмала, чем длиннее рис, тем меньше крахмала.

"Готовим мясную жижу. А это — поле для экспериментов. Я обычно использую баранину, чеснок, болгарский перец, жарю все это на большом огне, чтобы мясо запечаталось и не выделяло ароматы, оно должно быть сочным внутри. Также нужно много морковки, потому не забудьте ее нарезать. Далее — все смешиваем", — сказал он.

Читайте такжеПравильное приготовление риса: как готовить "бомбезный" рис с овощамиЭксперт подчеркнул, что таким образом получается мясная и рисовая основы, а потом нужно добавить специи.

"Обязательно кладем барбарис — без него плов невозможен. Также нужна зира. Барбарис и зира отличают плов от всего остального. Смешиваем все это и заливаем мясным бульоном, который вы можете сварить отдельно", — поделился собеседник.

Ведущий отметил, что также в плов можно добавить нут. "Если же мы хотим получить более азербайджанский плов, то нужно добавить больше кураги и изюма — это будет очень круто", — посоветовал Клопотенко.

"Это базовые принципы. А в остальном — экспериментируйте. Потому что плов — это про ощущения: количество мяса, количество чеснока, морковки, качество риса и т.д.", — добавил он.

Ранее Евгений Клопотенко говорил, что считает самым "самым вкусным" регионом Полтавщину. Шеф-повар выразил мнение, что Полтава и Полтавская область являются сердцем украинской гастрономии.