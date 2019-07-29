По-корейски, в собственном соку и быстрые маринованные: как закрыть помидоры на зиму, рецепты

Помидоры консервированные можно быстро приготовить и использовать в качестве закуски.
Помидоры на зиму консервируют различными способами — по-корейски, в собственном соку и просто быстро маринуют овощи.
Также овощи можно квасить, но квашенные овощи, в отличие от маринованных, нельзя хранить при комнатной температуре.
Главред решил собрать вкуснейшие рецепты консервированных помидоров, а также узнать, как правильно квасить овощи.
Консервированные помидоры, рецепт №1
Помидоры по-корейски — быстро
Ингредиенты:
- 1 кг 300 г помидоров;
- 1 крупная морковь;
- 1 крупный болгарский перец (около 200 г);
- Половина стручка горького перца;
- Укроп — по вкусу;
- Петрушка — по вкусу;
- 5 стеблей зеленого лука;
- 1 головка чеснока;
- 1 столовая ложка соли (с горкой);
- 40 г сахара;
- 70 мл 9% уксуса;
- 70 мл растительного масла.
Помидоры по-корейски, рецепт — как приготовить
Очищенный болгарский и острый перец и чеснок пропустите через мясорубку или перебейте в блендере. Потрите морковь на терке для приготовления салата морковь по-корейски. Нарежьте зеленый лук, а укроп и петрушку — порубите.
Переложите в миску морковь, лук, зелень, измельченный болгарский перец с острым перцем и чесноком, всыпьте соль, сахар, влейте растительное масло и все тщательно перемешайте. Добавьте в ингредиенты уксус и снова все перемешайте.
Разрежьте маленькие помидоры пополам, а с крупных срежьте плодоножки, и разрежьте овощи на четыре части. Уложите ингредиенты в простерилизованные банки слоями по очереди — слой измельченных овощей с зеленью, а потом — слой томатов.
Читайте такжеМалосольные огурцы: быстро, с хрустом и без заморочек — лучшие рецептыЗаполненные банки прикройте простерилизованными крышами и отправьте стерилизоваться.
Положит в кастрюлю полотенце, поставьте помидоры по-корейски, заполните емкость водой по "плечики" банки. Доведите воду до кипения и стерилизуйте банки 10-12 минут.
После стерилизации плотно закройте банки, переверните вверх дном и укутайте полотенцем до полного остывания.
Приготовленные по такому рецепту овощи можно хранить не только в холодильнике или в погребе, но и в ящике на кухне — банки не "взрываются" при комнатной температуре.
Помидоры по-корейски на зиму — фото этапов приготовления
Помидоры консервированные, рецепт №2
- Помидоры в собственном соку на зиму
- Ингредиенты на 1 литровую банку:
- Около 700 г помидоров;
- 1 чайная ложка сахара;
- Половина чайной ложки соли.
Как закатать помидоры на зиму
Доведите воду до кипения, возле плодоножек помидоров сделайте крестообразные надрезы, положите овощи в кипяток и продержите там на протяжении около 2 минут. Потом переложите овощи в холодную воду и снимите с них кожицу.
Очищенные овощи уложите в банку, слегка придавливая, и всыпьте сахар и соль. Прикройте банку крышками и поставьте стерилизоваться. Возьмите кастрюлю, положите на ее дно вафельное полотенце, поставьте банку и залейте ее водой по "плечики".
Читайте такжеОгурцы с кетчупом на зиму: простые и вкусные рецептыДоведите воду до кипения и с момента закипания стерилизуйте помидоры на протяжении 25 минут.
Потом закатайте банку, переверните вверх дном, укутайте и подождите, пока она полностью остынет.
Овощи выделят сок и немного уменьшаться в объеме. Такую консервацию можно давать даже маленьким детям, ее лучше хранить в прохладном месте, а есть можно уже через сутки.
Помидоры в собственном соку на зиму — фото этапов приготовления
Консервированные помидоры, рецепт №3
Маринованные помидоры быстрые
Ингредиенты на одну 3-х литровую банку:
- Около 1,6 кг помидоров;
- Около 1,5 литра воды;
- 4 зубчика чеснока;
- 3 чайные ложки соли;
- 6 столовых ложек сахара;
- 3 десертные ложки 9% уксуса.
Как сделать маринованные помидоры на зиму
Зубочисткой сделайте проколы возле плодоножек помидоров, и уложите овощи в чистую банку. Доведите воду до кипения, залейте овощи кипятком, накройте крышкой и оставьте на 15-20 минут.
Потом слейте воду в кастрюлю. Положите в банку порезанный чеснок и снова прикройте ее крышкой. Отправьте в воду соль, сахар, влейте уксус, поставьте кастрюлю на огонь, все доведите до кипения и кипятите около 10 минут. Залейте овощи маринадом и закатайте банку.
Банку переверните вверх дном и подождите, пока она полностью остынет. Овощи, приготовленные по такому рецепту, лучше хранить в прохладном месте.
Маринованные помидоры на зиму — фото этапов приготовления
Квашеные помидоры на зиму
Ингредиенты на одну 3-литровую банку:
- Около 1,6 кг помидоров;
- Около 1,5 литра холодной воды;
- 2 столовые ложки соли с горкой;
- 3 зонтика укропа с веточками;
- 6 зубчиков чеснока;
- 5 штук перца душистого горошком;
- 20 штук перца черного горошком;
- Свежий острый перец — по желанию;
- 1 лавровый лист;
- 2 листа хрена.
Как приготовить квашеные помидоры на зиму
Положите в чистую банку 3 зубчика чеснока, разрезанных на несколько частей, перец душистый и перец черный горошком, 2 зонтика укропа, 1 лист хрена. Потом уложите в банку помидоры — когда половина будет заполнена, можно положить 2 острых перца. Также для красоты и аромата можно положить немного петрушки.
Читайте такжеКак приготовить соленые огурцы на зиму: очень быстрый рецептСверху положите еще 3 зубчика чеснока, разрезанных напополам, зонтик укропа, лист хрена и лавровый лист. Всыпьте в холодную воду соль, тщательно все перемешайте и влейте рассол в банку. Потом закатайте банку крышкой и отправьте в холодное место.
Квашеные помидоры на зиму — фото этапов приготовления