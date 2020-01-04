Красная икра - срок хранения после вскрытия: назван неожиданный ответ

Красная икра лучше всего сохранится в холодильнике/ Фото pixabay.com

Бутерброды с красной икрой - частый гость на праздничном столе, особенно на новогоднем. И если вы прикупили к празднику баночку красной икры, то стоит знать, как правильно ее хранить, чтобы деликатес не испортился.

Главное правило - красная икра лучше всего сохранится в холодильнике. Причем держать ее лучше ближе к морозильной камере или возле задней стенки, а не на дверце холодильника, пишут Аргументы и факты. Развесную красную икру можно хранить максимум 2-3 дня, а икру в банке – неделю.

Красная икра - сроки хранения икры на развес

Если вы купили развесную икру и упаковали ее в пластиковый контейнер, то ее лучше употребить в пищу в течение суток, так как неизвестно, когда именно она была произведена. Если нормы производства, транспортировки и хранения были соблюдены, то развесную икру можно хранить в холодильнике максимум 2-3 дня.

Красная икра в жестяной банке - сроки хранения после вскрытия

Срок хранения красной икры, которая продавалась в жестяной банке, составляет неделю. При этом продукт рекомендуется после вскрытия банки переложить в другую посуду из-за окисления металла. Закрытую банку можно хранить до указанной на ней даты. Температура хранения должна составлять от +2 до +4 градусов.

Красная икра в стеклянной банке: сколько можно хранить

Икру в стеклянной банке важно держать с плотно прилегающей крышкой при температуре от +2 до +4 градусов. Банку желательно разместить в самой холодной зоне холодильника. Срок хранения открытой банки – также не больше одной недели, закрытой – до даты, указанной на упаковке.

Красная икра - срок хранения в морозилке

Замораживать икру стоит только в крайнем случае, ведь в процессе заморозки она теряет много полезных свойств. Для заморозки лучше всего использовать вакуумные пищевые пакеты, а хранить продукт в морозилке можно не более года. Повторно замораживать икру нельзя.

Напомним, ранее микробиолог и бактериолог Оксана Вольская назвала сроки хранения популярных новогодних блюд - оливье, шубы и холодца.