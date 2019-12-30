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Оливье, "шуба" и холодец: сколько можно хранить новогодние блюда

30 декабря 2019, 05:13

Салат оливье – самый скоропортящийся продукт на новогоднем столе.

Салат оливье
Салат оливье может храниться лишь четыре часа / Скриншот видео с youtube.com

Ни один новогодний стол-2020 не обойдется без традиционных салатов оливье и селедка под шубой, также часто готовят к празднику и холодец. Микробиолог и бактериолог Оксана Вольская предостерегла украинских хозяек от того, чтобы они не готовили блюда в огромного количестве, так хранить их можно не так уж и долго.

В частности, салат оливье может испортиться очень быстро – в заправленном виде его срок хранения составляет всего лишь четыре часа. Чтобы салат хранился дольше, его нужно заправлять майонезом или сметаной прямо перед подачей на стол.

"Без заправки он может стоять 40 часов. Только не добавляйте туда огурцы, не добавляйте лук, и не добавляйте майонез. Все это – отдельно", – сказала Вольская в эфире ObozTV.

Если ингредиентов для салата нарезали много, то лучше их хранить в холодильнике без заправки. Заправленный салат, который остался с вечера, лучше утром выбросить, посоветовал эксперт.  

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Также бактериолог перечислила допустимые сроки хранения других наиболее популярных новогодних закусок и салатов:

  • салат селедка под шубой – 24 часа, поскольку требуется время на пропитку;
  • салат из крабовых палочек – 24 часа в заправленном виде, 48 - часов без заправки;
  • фаршированные яйца – 2-3 суток, но только при условии, если яйца были сварены не менее 15 минут вкрутую и разобраны чистыми руками;
  • холодец – для заведений общепита установлена норма в 24 часа, но холодец домашнего приготовления может храниться 3-4 дня.

Вольская дала еще один полезный совет относительно хранения холодца: его можно замораживать – в таком виде он может пролежать в морозилке в течение одного-двух месяцев.

"И если вы уже не хотите холодец – это отличная основа для супа, борща. Просто переливаете его в кастрюльку, когда он разморозился, и на его основе готовите какое-то первое блюдо", – отметила эксперт.

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Напомним, ранее диетолог назвала "дозы" оливье и шубы. Кроме того, стало известно, кому нельзя есть популярный салат селедка под шубой

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