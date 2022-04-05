Печенье через мясорубку: как приготовить угощение

Масло в рецепте этого печенья можно заменить маргарином - либо добавить немного смальца. Вместо майонеза можно добавить сметану, или кефир.
Печенье, как ни удивительно можно делать, прогоняя через мясорубку. Рецепт уникален тем, что часть ингредиентов в нем можно заменять другими, говорит известная украинская кулинарка Лилия Цвит.
Рецепт печенья:
- масло сливочное - 200 грамм;
- мука - 550-600 грамм;
- разрыхлитель - 2 чайных ложек;
- майонез - 100 г (3 столовых ложек)
- сахар - 160 грамм (1 стакан)
- яйца - 3 штуки.
Как готовить печенье
Смешиваем масло с мукой и разрыхлителем, чтобы получилась мучная крошка. Добавляем яйца, сахар и майонез.
Замешиваем густое эластичное тесто.
С помощью специальной насадки на мясорубку формируем колбаску из печенья. Нарезаем его порционными частями, выкладываем на противень, устланный пергаментом.
Печенье выпекается в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20-30 минут.
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Автор: Егор Бунин