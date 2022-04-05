Печенье через мясорубку: как приготовить угощение / скриншот из видео

Печенье, как ни удивительно можно делать, прогоняя через мясорубку. Рецепт уникален тем, что часть ингредиентов в нем можно заменять другими, говорит известная украинская кулинарка Лилия Цвит.

Рецепт печенья:

масло сливочное - 200 грамм;

мука - 550-600 грамм;

разрыхлитель - 2 чайных ложек;

майонез - 100 г (3 столовых ложек)

сахар - 160 грамм (1 стакан)

яйца - 3 штуки.

Как готовить печенье

Смешиваем масло с мукой и разрыхлителем, чтобы получилась мучная крошка. Добавляем яйца, сахар и майонез.

Замешиваем густое эластичное тесто.

С помощью специальной насадки на мясорубку формируем колбаску из печенья. Нарезаем его порционными частями, выкладываем на противень, устланный пергаментом.

Печенье выпекается в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20-30 минут.

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