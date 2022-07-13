Превосходный и самый вкусный салат на зиму: быстрый рецепт консервации

Готовимся к зиме с нами. Идеальный и очень вкусный салат на зиму.
Каждая украинская хозяйка старается приготовиться к зиме заранее. Летние и свежие овощи и фрукты могут принести небывалую пользу зимой. Благодаря консервации можно насладится вкусными блюдами в холодную пору года.
Сегодня вам расскажем рецепт салата на зиму, который восхитит всех.
Точно ваши друзья будут просить рецепт, ведь хрустящий вкус огурцов, нежный кабачок и бесподобный помидор не оставят их равнодушными.
Овощной салат на зиму - рецепт
Вам понадобится:
- Кабачки - 2 шт
- Огурцы - 7 шт
- Помидоры - 4 шт
- Лук репчатый - 2 шт
- Сахар
- Уксус
- Соль
- Укроп, чеснок
Кабачки стоит выбирать небольшого размера.
Помыть и тонко порезать, чистить кожуру не стоит. Лук, можно для салата, порезать кольцами.
Вскипятить воду, опустить кабачок и лук на 2 минуты.
Помидоры помыть и облить кипятком, чтобы снять кожуру.
Также порезать кружочками.
Огурцы помыть, отрезать попки и порезать по желанию.
В кастрюле сделать стандартный маринад для помидоров или огурцов.
Вскипятить воду, засыпать соль, сахар и влить уксус.
В это время в чистые банки добавить чеснок, укроп и пару горошков перца.
Складываем овощной салат на зиму в банку слоями.
Огурцы, кабачки, лук, помидор.
Залить все маринадом, стерилизовать банки 15 минут, закатать и хранить превосходный салат на зиму в темном месте.
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