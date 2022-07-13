Превосходный и самый вкусный салат на зиму: быстрый рецепт консервации

Рецепт салата на зиму / goodfon.ru

Каждая украинская хозяйка старается приготовиться к зиме заранее. Летние и свежие овощи и фрукты могут принести небывалую пользу зимой. Благодаря консервации можно насладится вкусными блюдами в холодную пору года.

Сегодня вам расскажем рецепт салата на зиму, который восхитит всех.

Точно ваши друзья будут просить рецепт, ведь хрустящий вкус огурцов, нежный кабачок и бесподобный помидор не оставят их равнодушными.

Овощной салат на зиму - рецепт

Вам понадобится:

Кабачки - 2 шт

Огурцы - 7 шт

Помидоры - 4 шт

Лук репчатый - 2 шт

Сахар

Уксус

Соль

Укроп, чеснок

Кабачки стоит выбирать небольшого размера.

Помыть и тонко порезать, чистить кожуру не стоит. Лук, можно для салата, порезать кольцами.

Вскипятить воду, опустить кабачок и лук на 2 минуты.

Помидоры помыть и облить кипятком, чтобы снять кожуру.

Также порезать кружочками.

Огурцы помыть, отрезать попки и порезать по желанию.

В кастрюле сделать стандартный маринад для помидоров или огурцов.

Вскипятить воду, засыпать соль, сахар и влить уксус.

В это время в чистые банки добавить чеснок, укроп и пару горошков перца.

Складываем овощной салат на зиму в банку слоями.

Огурцы, кабачки, лук, помидор.

Залить все маринадом, стерилизовать банки 15 минут, закатать и хранить превосходный салат на зиму в темном месте.

Читайте также: