Три лучших рецепта пасхи: главные правила приготовления

Большие куличи могут печься в три раза дольше, чем маленькие / instagram.com/elena.elena_shilova

На Пасху традиционно готовят разный праздный хлеб – паски, пасхи, куличи могут серьезно отличаться по рецептуре и объему. Кто-то любит традиционный праздничный хлеб, кто-то ажурный, а кто-то и вовсе не печет паски, а просто делает их из творога и доводит до готовности в холодильнике.

Главред решил собрать три лучших рецепта пасхи, объяснить главные правила приготовления самых вкусных куличей в духовке и раскрыть некоторые секреты.

Часто паски пекут с расчетом на пол-литра и литр молока, поэтому в список лучших включены рецепты с таким количеством жидкости.

Перед тем, как приступать к рецептам, стоит разобраться, как правильно приготовить пасху. Нужно придерживаться нескольких довольно простых правил, если ими пренебречь – усилия будут напрасными.

Главные правила – как приготовить пасху правильно:

Не пускайте в ход то, что завалялось в холодильнике – выбирайте для пасок самые лучшие и свежие продукты;

Муку обязательно нужно просеять, проверьте – она должна быть сухой;

Ни один продукт на кулич не должен быть холодным;

Результат зависит от качества дрожжей, поэтому убедитесь, что они живые.

Лучший рецепт пасхи на пол-литра молока – простая вкусная паска на сухих дрожжах в духовке

Что понадобится для приготовления:

0,5 л молока;

30 г сухих активных дрожжей;

1,5 кг муки;

3 стакана сахара (имеется ввиду стакан объемом 200 мл);

4 яйца;

1 пакетик ванильного сахара;

Щепотка соли;

250 г сметаны;

300 г изюма;

6 столовых ложек растительного масла;

125 г сливочного масла.

Как воплотить в жизнь простой рецепт пасхи на сухих дрожжах

Паска не получится без опары – жидкого теста, сделать ее очень просто. В миску всыпьте 6 столовых ложек муки, дрожжи, 2 столовые ложки сахара, влейте теплое молоко и все перемешайте, чтобы масса получилась однородной.

Главное, чтобы не подвели дрожжи, но это легко понять. Поставьте опару туда, де тепло (около 40 градусов) и нет сквозняков. Не забудьте накрыть. Правильная опара на пасху должно увеличиться в объеме примерно в два раза и быть пузырчатой. На это требуется примерно 20 мин.

Теперь придется немного усерднее потрудиться – разберитесь с яйцами – вбейте их в миску, добавляйте сахар частями и все взбивайте. Когда масса станет пышной и белой, добавьте ванильный сахар, щепотку соли, сметану и опять все перемешайте – можно хорошенько потренировать руки.

Главные начальные этапы приготовления теста для пасок уже пройдены. Теперь пора собирать "пазл". Приготовленную яичную массу влейте в опару, туда же нужно добавить масло – только не бросайте кусочки масла, пусть и размягченного, его просто нужно растопить.

Опара, приготовленная для паски, обязательно должна быть правильной / Скриншот

Теперь все перемешайте, добавьте промытый и просушенный изюм и понемногу всыпайте муку и замешивайте тесто для куличей. Сначала все месите лопаткой и понемногу всыпайте оставшуюся муку, потом замешивайте тесто на поверхности, присыпанной мукой.

Постарайтесь не забить тесто – не пересыпьте муки. Тесто должно получиться нежным и мягким, не сделайте из него камень.

Когда замесите тесто, насытите его кислородом, можно будет немного отдохнуть – и вам, и тесту.

Главное – не сделать из теста на кулич камень / Скриншот

Положите тесто в большую миску, накройте и поставьте в теплое укромное место приблизительно на 1,5 часа, оно должно хорошенько подрасти.

Самые сложные этапы приготовления кулича позади, если все сделано правильно, уже можно представлять, как во рту тает нежная пасочка. Когда тесто отдохнет и серьезно увеличится в объеме, можно будет приступать к формированию куличей, а немного позже – выпекать их в духовке.

Рецепт лучших пасок на пол литра молока – как печь пасхи в духовке

Подошедшее тесто, хорошенько обомните, а потом наступит волнительный момент – берите формы для выпекания, расставьте, "включайте" глазомер и приступайте к наполнению форм.

Заполняйте формы тестом для куличей только на треть / Скриншот

Помните – дрожжевое тесто прилично увеличивается в объеме, поэтому формы нужно наполнить приблизительно на треть. Наполненные формы придется накрыть, поставить в темное укромное место и снова ждать – теперь около получаса.

Через 30 минут вы поймете, почему нельзя было наполнять формы до верха – тесто в формах должно хорошенько подрасти.

Тесто на паски в формах должно хорошенько подрасти в теплом месте / Скриншот

Пока тесто будет расти, хорошенько разогрейте духовку – температура для выпекания куличей должна быть 180 градусов. Есть важный нюанс – проследите, чтобы на кухне не было сквозняков, из-за них тесто может осесть.

Никто вам точно не скажет, сколько нужно печь куличи – все зависит от их размера и мощности вашей духовки. Маленькие куличики выпекают приблизительно полчаса, а большие могут выпекаться и более часа.

Следите за макушкой изделия, не дайте ей подгореть – паску можно спасти при помощи фольги или пергамента.

Возьмите шпажку и проверьте готовность куличей.

Маленькие куличики можно испечь приблизительно за 30 минут / Скриншот

Испеченный пасхальный хлеб уложите на бок, накройте и дайте ему остыть. Только остывшие изделия можно украшать, например, разными видами глазури. Бомбезные идеи для украшения пасок можно прочитать в статье Простой рецепт сладкой пасхи, и как украсить кулич: топ-5 рецептов и лучшие идеи.

Самые вкусные куличики в духовке можно приготовить не только на 0,5 литра молока, жидкости можно использовать в два раза больше. Конечно, в таком случае и муки, и других ингредиентов понадобится намного больше – и куличей получится много.

Простой рецепт вкусной пасхи в духовке на литр молока

Что понадобится для приготовления пасхи на литр молока:

Молоко – 1 л;

Около 3 кг муки;

Сахар – 1,2 кг;

Дрожжи – 100 г;

10 яиц и 7 желтков;

Маргарин – 200 г;

Мягкий жир – 200 г;

Цедра 1 лимона;

Изюм – 600 г;

Водка – горсть.

Простой рецепт пасхи на литр молока – что нужно сделать

Закатывайте рукава и приступайте к приготовлению опары, нет ничего сложного – в миске нужно будет смешать ряд ингредиентов.

Сначала смешайте:

Измельченные дрожжи;

Весь сахар, предусмотренный в рецепте;

Желтки и яйца.

Потом добавьте к смеси размягченный маргарин, жир, влейте молоко, все перемешайте и добавьте немного муки, чтобы опара на кулич пасхальный получилась похожа на густую сметану. Теперь можно будет немного отдохнуть – накрытую опару поставьте в теплое место без сквозняков на полчаса.

В готовую опару – она увеличиться приблизительно в два раза и станет пузырчатой – положите цедру лимона, постепенно вводите муку и замесите тесто. Вмесите в тесто изюм – он должен быть промытым и просушенным.

Изюм вмешайте в почти готовое тесто на куличики / Скриншот

Потом влейте в тесто водку и еще раз перемесите, сделайте из него шар и переложите в большую миску, смазанную растительным маслом, накройте и поставьте в теплое место без сквозняков. Когда тесто увеличится приблизительно в два раза, можно приступать к формированию куличиков.

После этого придется еще совсем немного подождать, и можно будет выпекать пасхальный хлеб.

Вкусный пасхальный кулич – рецепт приготовления кулича в духовке

Готовое тесто обомните и разложите по формам для выпекания. Как вы уже поняли, тесто очень хорошо растет, поэтому формы нужно заполнять только на треть. Сделайте из теста шары, заполните формы, накройте и поставьте в теплое место. Если положите в формы слишком много теста – оно "убежит". Следите за тестом, когда оно подрастет приблизительно в два раза, куличики можно выпекать.

Обратите внимание на то, что на кухне во время выпекания пасок тоже не должно быть сквозняков.

У каждой хозяйки/хозяина выпечка пасхи занимает разный промежуток времени – кто-то положил больше теста, у кого-то "слабая" духовка или наоборот – слишком мощная.

Есть только несколько правил выпекания касок, которые касаются всех – духовка должна быть разогретой до 180 градусов, лучше как можно реже открывать духовку, спасать куличи от подгорания можно пергаментом или фольгой.

Маленькие куличики выпекаются около 30 минут, а вот большие могут печься и в три раза дольше. Проверяйте готовность пасхального хлеба зубочисткой.

Большие куличи могут печься в три раза дольше, чем маленькие / instagram.com/prokopovycholenka

Испеченные куличи можете украсить так, как вам захочется. Только помните – украшать глазурью можно только остывшие изделия.

Популярные рецепты куличей – на пол-литра и на литр молока – уже описаны, а теперь можно приступить к рецепту паски, которую в Сети называют самой вкусной. Такая паска готовится на небольшом количестве молока и сливок.

Простой рецепт пасхального кулича на молоке и сливках – как приготовить самую вкусную паску

Что понадобится для приготовления самого вкусного кулича:

550 г муки;

50 мл молока;

7 г сухих активных дрожжей;

100 мл сливок (жирность 20%);

150 г сахара;

Ванильный сахар – пакетик;

3 яйца;

1 желток;

100 г сливочного масла;

Щепотка соли;

1 столовая ложка коньяка;

1 столовая ложка растительного масла;

Простой и самый лучший рецепт кулича – что понадобится для начинки:

50 г изюма;

50 г цукатов.

Начинки можно взять больше, ее количество рассчитывается так – на 1 кг муки можно брать 300 г сухофруктов. Если взять больше – тесто может не подняться.

Простой рецепт кулича пасхального – как готовится вкуснейшая пасха

Сначала нужно "оживить" дрожжи – всыпьте их в молоко, подкормите 1 чайной ложкой сахара, всыпьте чайную ложку муки, все смешайте, накройте и поставьте в теплое место без сквозняков приблизительно на 5 минут.

Потом в сливки положите 4 столовые ложки муки, влейте дрожжи и сделайте из смесей однородную массу. Теперь у вас получилась опара, ей нужно подрасти в теплом месте без сквозняков на протяжении приблизительно 15 минут. Опару не забудьте накрыть полотенцем или пищевой пленкой.

На этом этапе понадобится осторожность – самый вкусный пасхальный кулич не получится, если опара не подойдет. Если вдруг опара не получилась – придется ее переделать, иначе тесто не поднимется.

В готовую опару добавьте ванильный и обычный сахар, соль, яйца, алкоголь и все перемешайте. Добавьте в тесто растительное масло и теперь можно понемногу всыпать муку и "распускать руки" – замесите тесто.

Потом начните работать с тестом на поверхности, припорошенной мукой. В тесто нужно вмешать размягченное масло и тщательно вымесить. Чтобы тесто не так сильно липло к рукам, смажьте ладони растительным маслом. Не вздумайте вбухивать в тесто для куличей очень много муки, из-за нее куличи могут получиться забитыми.

Читайте такжеСамый вкусный кулич краффин, рецептНо немного муки можно добавить, если тесто получается очень жидким.

Добавьте в тесто подготовленную начинку – промытый и просушенный изюм, а также цукаты, присыпьте мукой и вмешайте в тесто. Вмешивайте начинку тщательно, чтобы она распределилась по всему тесту. Если готовое тесто немного липнет к рукам – все ок, так может быть.

Возьмите большую миску, немного смажьте ее растительным маслом, уложите туда тесто, накройте и поставьте в тепло на 40 минут. Через 40 минут обомните тесто, а еще через 50 минут, когда оно серьезно подрастет, с ним можно будет продолжить работать.

Когда тесто подрастет, с ним можно продолжить работать / Скриншот

Пока тесто растет, можете найти формы для выпекания, убедиться, что на кухне нет сквозняков. Когда тесто подрастет – заполните им формы, но не до конца – оно должно занимать только треть объема. Если положить больше теста – оно может "убежать" из формы, и паска может получиться некрасивой.

Когда уложите тесто в формы, снова поставьте их в тепло и ждите – тесто должно подрасти приблизительно в два раза. И только потом можно приступать к выпеканию куличей.

Когда тесто в формах подрастет в два раза, куличики можно выпекать / instagram.com/prokopovycholenka

Такие куличики выпекаются так же, как и другие пасхи – духовка должна быть разогрета до температуры в 180 градусов, не должно быть сквозняков. Пеките маленькие паски около 30 минут, а большие могут готовиться более часа. Проверьте готовность куличиков при помощи шпажки.

Украсьте остывшие паски на свой вкус.